Agenti uccisi a Trieste | bimbo lascia il modellino di una moto polizia davanti alla

Lacrime e rabbia a Trieste per l'addio agli Agenti uccisi : Riccardo Pelliccetti Con un lunghissimo applauso la città si stringe attorno alle famiglie dei due poliziotti trucidati in servizio Trieste Migliaia di persone dicono addio a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti della Volante che lo scorso 4 ottobre sono stati uccisi a Trieste da un dominicano che avevano arrestato. La città si stringe attorno alla Polizia, ai suoi due caduti e alle loro famiglie nel giorno dei funerali ...

L'ultimo saluto a Matteo e Pierluigi : gli Agenti si abbracciano per ricordare i due colleghi uccisi : I poliziotti si stringono in un abbraccio dopo aver accompagnato i feretri sull'aereo in partenza per Roma

A Trieste i funerali dei due Agenti uccisi : Trieste si e' fermata oggi per celebrare i funerali degli agenti di Polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta nella chiesa di Sant'Antonio

Sparatoria Trieste - il cordoglio ai funerali dei due Agenti uccisi : Fonte foto: Fausto BiloslavoSparatoria Trieste, il cordoglio ai funerali dei due agenti uccisi 1Sezione: Cronache Tag: agenti uccisi In tanti hanno onorato la memoria degli agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi il 4 ottobre in questura per mano di Alejandro Augusto Stephan Meran (Foto di Fausto Biloslavo) ...

Trieste - i funerali dei due Agenti uccisi in Questura : «Non vi dimenticheremo mai» : E' terminata poco dopo le 12.30 la messa solenne celebrata dal vescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi per i funerali dei due agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Le due bare sono...

Polizia Ragusa si ferma per funerali Agenti uccisi a Trieste : Gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Ragusa uniti nella preghiera in ricordo dei colleghi che uccisi a Trieste

Sparatoria Trieste - in migliaia salutano gli Agenti uccisi : Fonte foto: La PresseSparatoria Trieste, in migliaia salutano gli agenti uccisi 1Sezione: Cronache Tag: agenti uccisi Lavinia Greci Si sono presentati tantissimi cittadini, sia alla camera ardente, allestita in questura, sia ai funerali dei poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi in una Sparatoria il 4 ottobre mentre erano ...

Rita Dalla Chiesa sul caso degli Agenti uccisi a Trieste : 'Rubio e Saviano dei poveracci' : "C'è troppo odio contro gli agenti, temo che si riapra la stagione che ha preceduto il terrorismo": a dirlo è Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice, che tutti gli italiani conoscono per essere la figlia del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia a Palermo il 3 settembre del 1982. Oggi,a Trieste si celebrano i funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi da Alejandro Augusto ...

Sparatoria Trieste - migliaia di persone per l'ultimo saluto ai due Agenti uccisi : Lavinia Greci videoIl lungo applauso all'uscita dalla...videoL'arrivo dei familiari in chiesaAlle esequie di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi il 4 ottobre da Alejandro Augusto Stephan Meran, il cordoglio di tutta la città, ma anche di esponenti della politica come il ministro Lamorgese e Matteo Salvini. Il presidente Fedriga: "Proteggeteci da lassù" Il corteo funebre è stato accompagnato da un ...

Agenti uccisi - lungo applauso all'uscita dei feretri dalla Questura di Trieste : I funerali dei due Agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi davanti la Questura di Trieste / Tele4 Agenzia Vista Agenti uccisi Questura ? Luoghi: Trieste

Agenti uccisi - l'arrivo dei familiari in chiesa per i funerali : I funerali dei due Agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi davanti la Questura di Trieste / Tele4 Agenzia Vista Agenti uccisi questura ? Luoghi: Trieste

Trieste - folla per l'addio Agenti uccisi : 11.30 Funerali di Stato nella chiesa di Sant' Antonio Taumaturgo per i due agenti uccisi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. L'aggressione è avvenuta nella Questura di Trieste dove è stata allestita la Camera ardente.Le bare avvolte nel tricolore sono giunte nella chiesa accolte dagli applausi di migliaia di persone fuori al sagrato. Presenti le massime autorità fra cui il presidente della Camera,Fico, la ministra degli Interni, Lamorgese, i ...

Strage di poliziotti in Messico - 14 Agenti uccisi in un’imboscata : Almeno quattordici agenti sono stati uccisi in una imboscata nello Stato di Michoacan, nel Messico occidentale, secondo quanto reso noto dal ministero federale della sicurezza. Gli assassini probabilmente appartengono alla temuta organizzazione del Cártel Jalisco Nueva Generación. In corso indagini per identificare i responsabili.Continua a leggere

Insulta su Facebook Agenti uccisi a Trieste : denunciato pregiudicato : Con un messaggio pubblicato su Facebook aveva Insultato i due poliziotti uccisi in una sparatoria nella Questura di Trieste per mano del dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Il post, però, gli è costato davvero. L’autore, il pluripregiudicato di Vittoria Giuseppe Cammalleri, è stato denunciato per diffamazione a corpo dello Stato. L’uomo, il giorno dell'uccisione degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, non solo non si era unito al ...