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Traffico Roma del 19-10-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 19 | 30 SULLA TANGENZIALE EST IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO DI ...

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Traffico Roma del 19-10-2019 ore 19:30 (Di sabato 19 ottobre 2019) SULLA TANGENZIALE EST IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA  SUL RACCORDO ANULARE, SEMPRE A CAUSA DEL Traffico RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E  RomaNINA LUNGO LE DUE CARREGGIATE E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA  CONCLUSA LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. PERMANGONO PERO’  LE CHIUSURE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE CON RIPERCUSSIONI AL Traffico AD AMPIO RAGGIO PER IL DEFLUSSO DEI MANIFESTANTI, CHIUSA ANCORA  LA STAZIONE DELLA METRO A DI SAN GIOVANNI  DA IERI  E’ CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA LINEA METRO A,  LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI. LE ALTERNATIVE ALLA  CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SONO  LE VICINE STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE AURELIA, E POI L’UTILIZZO DELLA LINEA DI SUPERFICIE 409  CON PIU’ CORSE GIORNALIERE PER ...
Fonte : romadailynews

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