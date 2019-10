Scacchi | FIDE Grand Swiss 2019 | quattro in testa tra cui Caruana che patta velocemente

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : patte per Caruana - Carlsen e Vocaturo. 14 giocatori racchiusi in mezzo punto a tre turni dalla fine : Otto turni del FIDE Grand Swiss non sono serviti a definire un’unica egemonia sulla classifica: sono tantissimi, infatti, i nodi ancora da sciogliere in quello che si appresta a essere un finale infuocato, con quattordici giocatori racchiusi in mezzo punto. Al comando c’è il terzetto composto dall’italoamericano Fabiano Caruana, dall’armeno Levon Aronian e dallo spagnolo David Anton Guijarro. Dato che Caruana gareggia ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Aronian batte Wang Hao e raggiunge in testa Caruana che pareggia con Grischuk - patte anche per Carlsen e Vocaturo : Dopo il giorno di riposo è ripreso oggi il FIDE Grand Swiss 2019 con la disputa delle partite del settimo turno. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA GENERALE L’armeno Levon Aronian ha battuto in 59 mosse uno dei due capolista, il cinese Wang Hao, che ha giocato col Nero la Difesa Semi-Tarrasch e ha sacrificato un pedone alla dodicesima mossa per poi recuperarlo 30 mosse dopo, il finale di torre ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Caruana e Wang Hao tornano in testa da soli - Carlsen a mezzo punto. Patta per Vocaturo : Dopo il sesto turno del FIDE Grand Swiss 2019, tornano in testa da soli Fabiano Caruana e Wang Hao: l’italoamericano e il cinese combattono per obiettivi diversi, dato che l’uno gioca per il montepremi in palio e l’altro per l’effettivo ingresso nel Torneo dei Candidati 2020. I due arrivano al giorno di riposo con 5 punti su 6, ma, essendosi già affrontati nel corso del torneo, non potranno confrontarsi una seconda volta: ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Caruana salva la patta contro McShane - sette in testa. Carlsen vince - Vocaturo anche : Dopo cinque giornate, il FIDE Grand Swiss 2019, e con esso la corsa al posto per il Torneo dei Candidati 2020, è apertissima, senza esclusione di colpi. Sono in sette al comando, tutti a quattro punti: l’italoamericano Fabiano Caruana, il cinese Wang Hao, l’inglese Luke McShane, i russi Vladimir Fedoseev e Alexander Grischuk, lo spagnolo (ex lettone) Alexei Shirov e l’iraniano Parham Maghsoodloo. I protagonisti assoluti della ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : quartetto al comando. Patta Caruana-Wang Hao - mezzo punto anche per Carlsen e Vocaturo : Quarta giornata in archivio per quel che riguarda il FIDE Grand Swiss, che regala un posto al Torneo dei Candidati al titolo mondiale 2020. La lotta, ovviamente, è ancora apertissima a qualunque tipo di discorso, specialmente ora che nessuno Scacchista è più a punteggio pieno dopo la giornata odierna. Tra l’italoamericano Fabiano Caruana (che, comunque, compete solo per il montepremi nella fattispecie) e il cinese Wang Hao, infatti, si ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Caruana e Wang Hao a punteggio pieno dopo tre partite - Carlsen patta ancora - perde Vocaturo : Solo due giocatori sono rimasti a punteggio pieno dopo la terza partita del FIDE Grand Swiss 2019 dell’Isola di Man, che domani si affronteranno in uno scontro diretto al vertice. Clicca qui per tutti i risultati di giornata I due giocatori in questione sono Fabiano Caruana e Wang Hao. L’italostatunitense ha giocato col Nero la variante Najdorf della Difesa Siciliana contro il lettone Alexei Shirov, il quale ha sacrificato una torre in cambio di ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : in cinque a punteggio pieno tra cui Caruana - Carlsen patta - Anand si riscatta - prima vittoria per Vocaturo : Seconda giornata del FIDE Grand Swiss 2019, torneo a sistema svizzero che si disputa all’Isola di Man e che qualificherà il vincitore, o comunque chi arriverà immediatamente alle spalle di Magnus Carlsen, campione del mondo in carica, e a Fabiano Caruana, vicecampione e già ammesso di diritto al Torneo dei Candidati 2020, da cui uscirà il nuovo sfidante al titolo iridato di Carlsen. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA Anche oggi il ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Magnus Carlsen - esordio vincente col brivido. Bene Caruana. Daniele Vocaturo apre con una sconfitta : Si è iniziato oggi a giocare all’Isola di Man per il quinto degli otto posti disponibili al Torneo dei Candidati al titolo mondiale previsto per la prima metà del 2020. L’occasione è offerta dal FIDE Grand Swiss, che si propone (e in buona parte riesce nell’intento) di essere uno tra i più forti, se non il più forte, torneo a sistema svizzero mai organizzato. Di fatto, è come se si stesse parlando dei vecchi tornei Interzonali ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : si assegna un posto per il Torneo dei Candidati 2020. Presenti Carlsen - Caruana e il nostro Daniele Vocaturo : Parte oggi una creazione apposita della FIDE per assegnare un posto al Torneo dei Candidati al titolo mondiale che si giocherà nel 2020 a Ekaterinburg: il FIDE Grand Swiss, che per il campo partenti di cui si compone potrebbe già essere, se non il più forte, uno tra i più forti tornei al mondo mai giocati con il sistema svizzero (da cui il nome della manifestazione). Si gioca su 11 turni, da quest’oggi fino al 21 ottobre, con accoppiamenti ...