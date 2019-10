Russia | crolla una diga in una miniera d’oro | almeno quindici morti

Fonte : fanpage

(Di sabato 19 ottobre 2019)15 persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite a causa del cedimento di unasituata nella regione siberiana di Krasnoyarsk, nellaorientale. Il bilancio conta anchedieci dispersi. Laserviva un'area dedicata all'estrazione di oro da una. Indaga la magistratura.

