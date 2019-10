Perché quest' anno ci saranno ancora meno castagne in circolazione

Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) Con l'autunno arrivano le primeitaliane con un raccolto in calo del 30% rispetto allo scorsoa causa dell'andamento climatico avverso e dell'attacco degli insetti alieni. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Coldiretti che stima una produzione nazionale inferiore ai 25 milioni di chilogrammi. La situazione - sottolinea la Coldiretti - è in realtà differenziata lungo la Penisola con cali soprattutto in Campania, in parte della Toscana, in Emilia-Romagna e in Veneto, con un prodotto sano ma di pezzatura ridotta, mentre segnali positivi si registrano anche in termini quantitativi in altre parti d'Italia come il Piemonte. Oltre al clima, a pesare sono stati gli attacchi del cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus) proveniente dalla Cina, che da anni infesta i boschi lungo la Penisola provocando nella piante la formazione di galle, ...

