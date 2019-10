Maker Faire 2019 | la realtà aumentata ricrea il cosmo in una stanza

A Maker Faire il robot cucciolo iCub che interagisce con l'uomo : Ha fattezze bimbo di quattro anni ed è l'unico con pelle artificiale. Realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia per studiare l'intelligenza artificiale applicata ai robot

Dalle verdure ‘spaziali’ alle tecnologie contro le zanzare : Enea al ‘Maker Faire Rome 2019’ : Dalle nuove metodologie biotecnologiche per contrastare la diffusione della zanzara tigre a ‘Hortextreme’ la serra per coltivare microverdure a bordo di veicoli spaziali. O tecnologie all’avanguardia per produrre packaging 100% biodegradabile dagli scarti caseari e ‘Mig’, un orto mobile per militari in missione di pace. Sono alcune delle soluzioni tecnologiche che Enea presenterà al ‘Maker Faire Rome ...

Al via Maker Faire Rome - l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica [GALLERY] : È iniziato questa mattina, alla Fiera di Roma, “Maker Faire Rome – The european edition“, l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua azienda speciale Innova Camera. Visto il successo, il format della manifestazione si integra, ma non si modifica, nella ...

Maker Faire Rome 2019 : ENEA presenta microverdure “spaziali” e packaging 100% green : Tecnologie all’avanguardia per produrre packaging 100% biodegradabile dagli scarti caseari, nuove metodologie per contrastare la diffusione della zanzara tigre, ma anche Hortextreme, la serra per coltivare microverdure a bordo di veicoli spaziali, e MIG, un orto mobile per militari in missione di pace. Sono alcune delle soluzioni tecnologiche che ENEA presenta a “Maker Faire Rome 2019”, il più grande evento europeo sull’innovazione ...

Trenitalia : 17 treni straordinari per raggiungere Maker Faire in modo green : Roma – Diciassette treni straordinari per raggiungere Maker Faire, la fiera dell’innovazione tecnologica, in modo semplice e green. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, trenitalia, in collaborazione con la Regione Lazio, incrementerà l’offerta ordinaria con oltre 14mila posti in più. Per i numerosi visitatori di uno degli appuntamenti dedicati all’innovazione tecnologica più importanti in Europa sarà quindi più comodo raggiungere la stazione ...

Maker Faire Roma : innovazione tecnologica degli studenti diventa protagonista : Roma – innovazione tecnologica per trovare nuove risposte a problematiche sociali, organizzative o d’apprendimento. È la scommessa del Maker Faire Roma, il piu’ importante evento europeo sull’innovazione che si terra’ alla Fiera di Roma dal 18 dal 20 ottobre. Alla manifestazione saranno esposti piu’ di quaranta progetti ideati dagli studenti di tutta Europa, basati sulla robotica, l’automazione e la ...

Arte - robotica e intelligenza artificiale. A Roma torna la Maker Faire : Una manifestazione plastic free, "decarbonizzata", che quest'anno cerchera' di coniugare l'Arte contemporanea con l'innovazione...