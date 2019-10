La notte più violenta a Barcellona

Schianto e disperazione nella notte : 4 vittime - la più giovane ha 15 anni : Ancora sangue. Ancora lacrime. Paternò si è svegliata con il cuore spezzato dall’ennesima tragedia. Un incidente poco prima dell’alba, intorno alle 5, ha spezzato la vita di quattro giovani la più giovane di appena 15 anni. Succedesulla Statale 121 che collega Paternò a Catania nel territorio di Belpasso. Ancora confusionarie le prime informazioni disponibili, ma il bilancio sarebbe al momento di quattro morti, tutti giovanissimi, che ...

Napoli - la notte più lunga di Barra : migliaia in strada per la festa dei gigli : Come da tradizione, anche quest?anno Barra ha visto sfilare per le sue strade la festa dei gigli. Una ricorrenza che si tramanda da 150 anni e che non manca mai di attirare curiosi da ogni...

La moglie trascura i figli e non prepara più da mangiare per stare sempre al cellulare - il marito aspetta la notte per farle qualcosa di terribile : In India in un piccolo paesino chiamato Gurgaon un uomo ha strangolato, mentre dormiva, la moglie di 32 anni. L’uomo che si chiama Hariom ha giustificato l’omicidio dicendo che nell’ultimo periodo la moglie Luxmi lo trascurava molto perché era sempre “impegnata” su WhatApp o Facebook. A chiamare la Polizia è stato il suocero di Hariom che si è recato a casa dell’uomo e lo ha trovato in stato di choc seduto accanto a letto dove giaceva ...

Napul'è mille culure - Rozita dall'Iran a Napoli festeggiando Nowruz e la notte più lunga dell'anno : Già 40 anni fa molti giovani partivano dall?Iran alla volta di Napoli per motivi di studio. Com?è successo al marito di Rozita Shoaei, iraniana originaria di Zanjan e...

A Lampedusa più di cento migranti arrivati in una notte : Mauro Indelicato La popolazione adesso teme di ritrovarsi nelle stesse situazioni delle emergenze degli anni passati: un centinaio i migranti intercettati sabato notte. A Lampedusa si è di nuovo sotto pressione È un sabato sera, quello appena trascorso, che i Lampedusani difficilmente scorderanno: sull’isola inizia a serpeggiare la sensazione di essere nuovamente sotto assedio, come nel 2011 e nel 2017, anni di maggior pressione ...

Io e Te di notte - Pierluigi Diaco più anni Novanta di un Tamagotchi : Non me n'ero mai accorto prima. Pierluigi Diaco è incastrato nelle maniche di una giacca di jeans, con addosso un paio di Buffalo. Pienissimi anni Novanta, quasi Duemila. Mai come in questa puntata di Io e Te, la prima della versione notturna, il conduttore romano ha saputo sommessamente celebrare l'estetica televisiva e culturale propria di quel periodo, a cavallo tra due secoli. Quasi si potrebbe ripercorrere l’esordio con le lenti ...

notte di scosse al Centro Italia : la piu' forte sopra il 4° Richter - epicentro nella zona di Norcia : Ultime ore movimentate nel sottosuolo Italiano con diverse scosse di terremoto registrate al Centro Italia, in particolare nell'area di Norcia, nei pressi dei Monti Sibillini. Alle 2.02 di questa...

Governo : PD e M5S si allontanano nella notte - intesa più difficile? : Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tornano ad incontrarsi di buon mattino, ma nella notte le parti si sono allontanate. Alle 8:30 di stamane era in programma un tavolo per il programma, ma fonti vicine ai pentastellati non hanno confermato. Dopo aver raggiunto l’intesa di massima sul nome del premier Giuseppe Conte, i due partiti che stanno lavorando per comporre il nuovo esecutivo si sarebbero bloccati su altri nomi e/o poltrone. Il ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Si comincia a New York! Più tardi Fognini e Giorgi - nella notte Sinner : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...