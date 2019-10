E’ stato appena presentato il primo smartphone con Qualcomm Snapdragon 865

F35 - Trump : “Italia ha appena acqui stato 90 nuovissimi aerei. Il programma va molto bene” : “L’Italia ha appena acquistato 90 nuovissimi F35. Il programma va molto bene”. Donald Trump , in conferenza stampa accanto al capo dello Stato Sergio Mattarella, conferma che il programma sugli aerei da guerra, da sempre osteggiato dal Movimento Cinque Stelle, va avanti. Il presidente degli Usa ha sostanzialmente reso pubblica l’assicurazione che, secondo il Corriere della Sera, Giuseppe Conte aveva fornito a Mike Pompeo ...

Roma - il consiglio di amministrazione di Ama si dimette : era stato nominato appena 5 mesi fa : Nuovo terremoto in casa Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma . La presidente Luisa Melara e i consiglieri d’ amministrazione Paolo Longoni e Massimo Ranieri – nominato appena 5 mesi fa – si sono dimessi dal consiglio di amministrazione . La decisione, maturata nel corso dell’ultima settimana, è stata formalizzata nelle ore precedenti all’assemblea dei soci che si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio. La mossa ...

Un migrante appena riportato in Libia dalla Guardia costiera libica è stato ucciso con un colpo di pistola : Giovedì un migrante sudanese appena riportato in Libia dalla Guardia costiera libica è stato ucciso con un colpo di pistola davanti ai funzionari dell’International Organization for Migration (IOM), un’agenza collegata alle Nazioni Unite che si occupa di migranti. L’uccisione è