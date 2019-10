Domenica 20 ottobre 2019 | ospiti Domenica In | Domenica Live | Live-Non è la d’Urso | Che

Domenica In - anticipazioni puntata del 20 ottobre : Mara Venier festeggerà il compleanno : Domenica 20 ottobre, dalle 14:00 su Rai 1, sarà trasmessa una nuova puntata di Domenica In. Lo storico programma della Domenica pomeriggio, condotto anche quest'anno da Mara Venier, avrà una puntata speciale: la conduttrice compirà infatti 69 anni e, per l'occasione, ha deciso di festeggiare in diretta con tanti suoi amici che si avvicenderanno nel corso delle tre ore e mezza di diretta. Domenica In del 20 ottobre: tutti gli ospiti Mara Venier ...

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : forte maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2019: Isaac e Elsa, sempre più innamorati e con Antolina fuori dai piedi, vanno a vivere insieme. Tutti sono contenti tranne il parroco… Carmelo chiede a Severo di non dimettersi… Tra Carmelo e Severo le cose vanno sempre peggio ma Irene e Adela non intendono vedere la loro amicizia sgretolarsi… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 20 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 852 di Una VITA di domenica 20 ottobre 2019: Felipe fa capire a Lucia che Samuel sta meglio, ma non intende denunciare quanto è successo. Gli Alvarez Hermoso consigliano alla Alvarado di stare lontana da Samuel, perché ora frequentarlo potrebbe rivelarsi pericoloso. Celia coinvolge anche padre Telmo, ma Lucia si rifiuta. Dopo aver parlato con Felipe, alla fine sarà Samuel a pregare la giovane di tenersi per un po’ ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Domenica 20 ottobre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 20 ottobre 2019: Steffy invita Hope a unirsi a lei, Liam e Kelly quando la giovane Logan si imbatte in un loro momento familiare. Hope è tuttora dispiaciuta per la decisione d’affari presa da Ridge, ma le due sorellastre intendono ancora riavvicinarsi per il bene delle loro figlie Katie consegna a Bill i documenti che ristabiliscono la congiunta autorità legale su Will. Bill incolpa Ridge, ma ...

Ora solare - Domenica 27 ottobre ci sarà il cambio dell'orario : lancette indietro : Quando scatta l'ora solare nel 2019? È la domanda che tantissimi italiani si stanno ponendo in questi ultimi giorni di ottobre. È infatti consuetudine, ormai, che l'ultima domenica di ottobre si passi dall'ora legale a quella solare. Dunque tra la notte del 26 e 27 ottobre le lancette dovranno essere portate indietro di un'ora e precisamente dalle 3 di notte si dovrà passare alle 2. L'autunno è ormai ben inoltrato (anche se in alcune zone del ...

L'oroscopo del giorno - Domenica 20 ottobre : Luna nel segno dei Pesci - Scorpione positivo : Durante la giornata di domenica 20 ottobre, i nativi Ariete dovranno far fronte ad un cambio di collega sul posto di lavoro. Con la Luna in trigono al segno del Cancro, Scorpione preferirà cimentarsi in nuove avventure sul posto di lavoro, mentre Pesci potrà contare sulla propria relazione sentimentale per risolvere alcuni problemi. Giove sarà nel segno del Sagittario, conferendo ai nativi del segno di concludere dei buoni affari, mentre ...

MotoGP in tv - GP Giappone 2019 : orari warm-up e gara su Sky e TV8 - programma - streaming e differite (Domenica 20 ottobre) : Siamo giunti alla domenica del Gran Premio del Giappone 2019 del Motomondiale. Chi sarà in grado di salire sul gradino più alto del circuito di Motegi domattina? Nella classe regina il campione del mondo Marc Marquez proverà a centrare l’ennesimo successo della sua annata, anche se dovrà vedersela dagli attacchi di Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso. Nella Moto2 suo fratello Alex Marquez, che vanta 40 punti di margine ...

Domenica Live e Live Non è la d’Urso : gli ospiti del 20 ottobre : Barbara d’Urso: tutti gli ospiti di Domenica Live 20 ottobre Barbara d’Urso ha concluso l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 rivelando in anteprima tutti gli ospiti di Domenica Live del 20 ottobre. In studio ci sarà Kikò Nalli, che racconterà tutti i dettagli relativi sull’aggressione subita la scorsa settimana per le strade di Roma, ma non solo. Ci sarà anche una star, il nome è ancora top secret, che mostrerà ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore - un omicidio dal passato : anticipazioni Domenica 20 ottobre : Può darsi che il pubblico ancora non la riconosca come interprete di Imma Tataranni ma Vanessa Scalera non deve preoccuparsi: il successo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai, sembra crescere di puntata in puntata senza fermarsi mai. Siamo ormai giunti al quinto appuntamento con le storie del magistrato di Matera e anche stavolta le coordinate sono sempre le stesse: la nuova puntata di ...

Le previsioni meteo del weekend da sabato 19 a Domenica 20 ottobre : Sarà un’Italia spezzata in due dal punto di vista del meteo nel weekend: piogge al Nord e in parte del Centro, sole e caldo al Sud. Sono queste le previsioni meteo per sabato 19 e domenica 20 ottobre. (LE previsioni) Il meteo di sabato 19 Per sabato sono previste piogge nelle regioni settentrionali, con qualche pioggia che interesserà anche parte del Centro soprattutto sulle coste tirreniche. Tempo prevalentemente soleggiato invece sulle coste ...

UNA VITA : anticipazioni puntata di sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 851 di Una VITA di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019: Leonor si arrabbia moltissimo con la madre Rosina quando quest’ultima le dice di aver agito in qualità di sua rappresentante e di essersi messa d’accordo con l’impresario Corral a nome suo… Lucia resta molto turbata dalle accuse di padre Telmo contro Samuel Alday… Lucia cerca di prendere le distanze da Samuel, che però la convince ad ...

Così abbiamo tradito i curdi : la copertina di Zerocalcare in edicola da Domenica 20 ottobre : abbiamo chiesto ai curdi di sacrificarsi nella lotta al terrore e loro si sono fidati. Ora che li abbiamo abbandonati, su quel fronte muoiono anche i nostri valori. Zerocalcare illustra in esclusiva la copertina del nuovo numero dell'Espresso

Romaeuropa : Domenica 20 ottobre il pianista Fabrizio Ottaviucci interpreta Cornelius Cardew e Terry Riley : Roma – Apprezzato pianista, compositore e interprete di musica contemporanea, Fabrizio Ottaviucci prosegue il suo percorso intorno alla Treatise del compositore inglese Cornelius Cardew: una partitura grafica di 193 pagine realizzata tra il 1963 e il 1968 che stimola l’interprete a concepire idee e forme musicali nuove. Ottaviucci ha diviso le 193 pagine della mastodontica composizione in sei parti e dopo aver presentato la prima (pagine ...