Cosa sta succedendo in Libano

Problemi del nuovo Google Assistant con gli account G Suite : Cosa fare : Pecca ancora di gioventù il nuovo Google Assistant, questa volta relativamente all'accesso ad un account G Suite, che inibirebbe proprio l'utilizzo dell'ultima versione dell'assistente virtuale di Big G. Il disturbo pare essere relativo ad un numero ristretto di utenti che tentano l'accesso da un Google Pixel 4. Ponendo il caso che si sia proceduto a configurare per lavoro Gmail attraverso G Suite, risulterà impossibile accedere al nuovo Google ...

Una Vita Anticipazioni 20 ottobre 2019 : Samuel asseconda la richiesta di Felipe. Di Cosa si tratterà? : In pena per Lucia, Felipe farà una richiesta a Samuel che l'Alday, a sorpresa, accetterà di assecondare.

Maria Elena Boschi alla Leopolda - subito un siluro al Pd : "Cosa sta diventando" - la maggioranza scricchiola : "Il Pd sta diventando il partito delle tasse". Maria Elena Boschi arriva alla Leopolda e infiamma subito la maggioranza. Accolta da "regina" alla decima edizione della kermesse di Matteo Renzi a Firenze, la prima dopo la scissione dai dem e la nascita di Italia Viva, l'ex ministra delle Riforme rive

Meghan Markle crolla e va in crisi : «Nessuno mi chiede mai come mi sento...». Ecco Cosa sta succedendo : Meghan Markle crolla e va in crisi: «Nessuno mi chiede mai come mi sento...». Ecco cosa sta succedendo. Per la prima volta, la duchessa di Sussex ha raccontato un suo momento di...

Casimiro Lieto arrestato - Ansaldi : "La RAI dica Cosa intende fare" : L'autore tv Casimiro Lieto è uno dei sette arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini sulla Commissione Tributaria di Salerno. L'indagine vede indagati giudici tributari e imprenditori per corruzione in atti giudiziari, l’accusa è di corruzione in atti giudiziari. Lo scrive la Repubblica di Napoli, che riferisce: "Lieto è accusato di essersi messo d’accordo con Antonio Mauriello, membro del consiglio ...

Cosa c’è stasera in TV : La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi, tamarrissimi supereroi russi e un nuovo film di Antonio Albanese

El Chapo - Cosa si sa della battaglia di Culiacan : dalla cattura del figlio del re della droga alla resa dello Stato davanti alla furia dei narcos : Una prova di forza nel loro fortino. Pick-up con mitragliatrici, fucili spianati, auto a ferro e fuoco e almeno 6 militari feriti. Morti almeno uno, come testimoniano le fotografie di LaPresse. Tutto per evitare la cattura di Ovidio Guzmán López, detto El Raton, il figlio ventenne di Joaquin Guzman Loera, per tutti El Chapo. Avessero inserito le immagini giunte da Culiacan, 750mila abitanti nello Stato di Sinaloa, regno incontraStato dei narcos ...

Lo zoo di 105 - Marco Mazzoli interviene : “L’Italia è un paese di me***. Vogliamo parlare della musica? Sfera Ebbasta a XFactor è una Cosa da far accapponare la pelle” : Marco Mazzoli ci ha abituati alle provocazioni. L’ultima in ordine cronologico riguarda il nostro (tanto amato quanto bistrattato) paese, l’Italia. Durante la puntata di ieri de Lo Zoo di 105, il conduttore si è confrontato in maniera accesa con i suoi compagni di avventura. Dal suo studio a Miami, dove vive e lavora ormai da molti anni, Mazzoli ha voluto dire la sua. “Stacci tu in quel paese di merda”, ha detto a chi cercava di far ...

Cristalli liquidi per capelli : Cosa sono e quali scegliere : Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su queste prodigiose gocce, una tipologia di prodotto poco conosciuta, ma...

MotoGp – Vinales non si sbilancia nonostante la prima giornata positiva a Motegi : “manca ancora qualCosa” : Vinales soddisfatto ma non troppo: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: a Motegi, oggi, ha dominato la Yamaha, con Vinales davanti a tutti al mattino e secondo nel pomeriggio. Sensazioni positive per lo spagnolo del team di Iwata, che però vuole ancora migliorare in ottica gara. “Io sono pronto perchè alla ...

Nuovo accordo Ue-Gb su Brexit - restano invariati i diritti dei cittadini. Cosa cambia : Il Nuovo accordo sulla Brexit raggiunto oggi fra i negoziatori dell'Ue e quelli del governo britannico di Boris Johnson, e sottoposto ai capi di Stato e di governo dei Ventisette durante il Consiglio europeo a Bruxelles, contiene una serie di novità importanti rispetto all'accordo di recesso che era stato negoziato con il precedente governo di Theresa May nel novembre scorso, e bocciato poi tre volte dal parlamento britannico. Il Nuovo accordo ...

Brexit - la frontiera tra Ulster e Irlanda (che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo regime per l’Iva : ecco Cosa prevede il nuovo accordo : L’accordo è raggiunto. Il Consiglio europeo l’ha approvato nel pomeriggio, sabato toccherà al Parlamento britannico. cosa prevede l’intesa sull’uscita del Regno Unito dall’Ue annunciata questa mattina da Boris Johnson e Jean-Claude Juncker che entrerà in vigore al termine del periodo di transizione che terminerà nel dicembre 2020? Due le novità principali: la frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica ...

Turchia Siria ultime notizie : Cosa sta succedendo e chi sono i Curdi : Turchia Siria ultime notizie: cosa sta succedendo e chi sono i Curdi Prosegue l’offensiva turca nel nord-est della Siria in chiave anti-curda: il Presidente Erdogan continua a escludere la possibilità di un cessate il fuoco nonostante la minaccia di sanzioni Usa e gli attriti con l’Europa. Turchia Siria: il ritiro degli americani Dopo la decisione del Presidente Trump di ritirare i soldati americani stanziati nel Nord della Siria, il ...

Organizzano una festa - ragazzo scivola in bagno e accade una Cosa terribile : Un ragazzo è morto per una banalissima caduta in bagno, per essere scivolato sul pavimento e avere sbattuto la testa alla porta. Questa vicenda è accaduta a Aucklandd, in Nuova Zelanda e il ragazzo, Elliot Poupouare doveva partecipare ad una festa che era stata organizzata nel Western Springs College. Il papà di Elliot ha così commentato quello che è avvenuto: “E’ una perdita terribile. E’ mio figlio, non so cosa dire in questo ...