Chiesa | meno preti e suore | l' Europa la più colpita dalla crisi delle vocazioni

Chiesa cattolica - seimila sacerdoti in meno in un trentennio : Giuseppe Aloisi sacerdoti in ritirata: solo in Italia, che resta una realtà felice, la Chiesa in trent'anni ha perso seimila consacrati. La crisi vocazionale che conduce all'apertura ai laici L'insistenza con cui nella Chiesa si dibatte di ordinare sacerdoti sposati è temuta dai tradizionalisti anche perché la crisi vocazionale non è' un fenomeno regionale. Le esigenze di copertura pastorale non interessano solo l'Amazzonia. Il ...

Usa - spari in una Chiesa nel New Hampshire : “Almeno quattro persone colpite” : Sparatoria in una chiesa del New Hampshire, a Pehlam, dove almeno quattro persone sono state ferite. Lo riferiscono i media statunitensi, aggiungendo che l’assalitore è stato catturato. L'articolo Usa, spari in una chiesa nel New Hampshire: “Almeno quattro persone colpite” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Chef Rubio - Rita Dalla Chiesa lo accusa : «Vergognati. Sapesse almeno cucinare» : «Vergognati per la tua immensa pochezza». Rita Dalla Chiesa interviene senza mezzi termini nella polemica scoppiata in seguito alle parole di Chef Rubio sulla sparatoria di ieri nella questura di Trieste costata la vita a due agenti di polizia. Il caso l’ha toccata personalmente dal momento che la conduttrice è figlia del generale ucciso Dalla mafia nel 1982. «Allora – scrive sul social la conduttrice -, adesso basta con questa ...