Ancelotti | “Insigne? Se sereno e allegro è un calciatore fondamentale”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 19 ottobre 2019)parla della questione Insigne e della tribuna di Genk Mister carloha parlato della situazione non proprio idilliaca che si era venuta a creare nell’ultimo periodo con Lorenzo Insigne. Altro che poco brillante, a Genk: quella sera, in Belgio, ci fu un’analisi più ampia su Lorenzo Insigne, sulla sua condizione, sul suo rigore comportamentale, che ha spinto Raiola a presentarsi a Castel Volturno. Però è passata. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: “Lorenzo ha fatto un ottimo inizio di stagione, poi ha avuto un attimo di sbandamento. E glielo ho fatto capire questo con un gesto forte come la tribuna di Genk. Per me, – continua l’allenatore – quando èed è, è un giocatore di fondamentale importanza; quando è ombroso, invece, non tira fuori le sue potenzialità. Io mi aspetto da tutti qualcosa in ...

