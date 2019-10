Ancelotti che senza battere sopracciglio parla di Insigne | di una settimana difficile e

Ancelotti : “Gestione buona - possiamo fare meglio. Ibrahimovic? Dopo lo chiamo lo aspettiamo a Napoli. Milik ha ritrovato la chimica - Di Lorenzo una sorpresa ogni volta che gioca! Insigne…” : Carlo Ancelotti parla al termine di Napoli-Verona Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ad una doppietta di Milik. Ecco quanto ha dichiarato: “Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestione buona, ...

Ancelotti : «Non è che Milik non giocava perché l’allenatore è un pirla - ma perché infortunato» : Ancelotti in versione Mourinho in conferenza stampa. Quando risponde alla domanda su Milik. «Per lui il vento è cambiato molto velocemente, la chiave è stata il gol che ha fatto con la Polonia. Ha ritrovato fiducia, ottimismo, ha recuperato dall’infortunio. perché vorrei ricordare che non è che Milik non ha giocato perché l’allenatore è un pirla, ma perché era infortunato. Di Lorenzo «Di Lorenzo, per il momento che sta vivendo, può ...

De Laurentiis : 'Higuain? Se me lo chiedesse Ancelotti - direi perché no?' : Come sempre, le parole di Aurelio De Laurentiis sono ricche di tematiche interessanti. La recente intervista a 'Il Mattino' ha dato sicuramente tanti spunti, non solo dal punto di vista del calcio giocato, ma anche sul mercato e sulle possibili trattative che potrebbero riguardare il Napoli. Il presidente della società campana ci ha tenuto a rimarcare lo splendido rapporto professionale che ha con il suo tecnico, Carlo Ancelotti, sottolineando ...

Ancelotti : “ADL? Dichiarazioni forti - ma fatte col cuore! Insigne un’attimo di sbandamento che si è risolto! Su Younes - Mertens e Callejon…” : Conferenza stampa di Ancelotti La conferenza stampa del tecnico del Napoli Ancelotti dalla sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno: Ha letto le parole del presidente? Lei resterebbe 10 anni? “Ho sempre detto che mi trovo bene a Napoli, ma oggi la priorità non è parlare del mio rinnovo, ma della situazione della squadra e del ciclo che dobbiamo affrontare. Non mi va di commentare le parole del presidente. – ...

Napoli – Dalla lotta Scudetto al ‘caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...

Napoli-Verona - Ancelotti spegne le polemiche : “Insigne è allegro e fondamentale” : Vigilia di campionato per il Napoli. Domani alle 18 la sfida contro il Verona. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis, non poteva mancare una domanda su Insigne: “Insigne ha fatto un ottimo avvio di stagione, disputando gare di gran livello. Per noi Lorenzo è un giocatore di fondamentale importanza quando è allegro e felice. Per me il discorso è chiuso”. Altro tema caldo i ...

De Laurentiis blinda Ancelotti - bacchetta Insigne. Ultimatum a Mertens e Callejon : Nel momento cruciale della stagione torna in campo Aurelio De Laurentiis. Il Presidente ha utilizzato la storica firma della convenzione d'uso dello Stadio San Paolo per metter tutti in riga dopo gli ultimi deludenti risultati. La Scelta di De Laurentiis è chiara. Ancelotti è blindato. Il Patron apprezza il turnover che permette di valutare tutto l'organico ma invoca anche scelte chiare di formazione proponendo di portare a cinque le ...

De Laurentiis su Higuain : “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi : perché no?” : Ieri De Laurentiis ha parlato di tanti argomenti, compreso il possibile ritorno di Higuain al Napoli. “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?” Il presidente ha insistito sulla necessità di non andare in rosso: “Vietato indebitarsi. Questo Napoli si è tolto lo sfizio di avere un allenatore dal calibro internazionale come Benitez e uno dal profilo universale come Ancelotti. Non ci siamo fatti mancare nulla. Io ...

Repubblica : prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del Napoli : Marco Azzi su Repubblica Napoli oggi preannuncia che Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli domani. Il presidente è atteso a Palazzo San Giacomo dove firmerà la tanto sospirata convenzione per lo stadio San Paolo. Ma l’arrivo a Napoli del presidente, spiega Azzi, va letto soprattutto in chiave di riportare la serenità. Si spiega così la decisione presa dal numero uno della società di scendere a sua volta in campo, al fianco di Carletto ...

Pellissier : ”Giusto che Ancelotti parli apertamente di Scudetto” : Pellissier: con Ancelotti si può stare tranquilli, il suo curriculum parla da solo, è una garanzia L’ex attaccante ed attuale dirigente del Chievo Verona, Sergio Pellissier ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardanti il Napoli, Ancelotti ed altro. “E’ difficile capire cosa stia succedendo all’attacco del Napoli perché, fatte le dovute proporzioni, è quanto sta accadendo anche a noi in B. ...

Il Napoli di Ancelotti spara a salve : statistiche parlano di poca precisione sotto porta : Dopo appena 2 mesi dall'inizio del campionato il Napoli si trova al quarto posto della classifica generale di Serie A, alle spalle di Atalanta, Inter e Juventus. La Juventus guida la classifica con 19 punti, seguono l'Inter (18), Atalanta (16) e Napoli (13). Facendo un confronto con la scorsa stagione il Napoli ha esattamente 2 punti in meno, infatti alla settima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 il Napoli era secondo il classifica ...

Ancelotti e De Laurentiis sono talmente ai ferri corti che hanno parlato di rinnovo : Il clima da tregenda Nell’intervista rilasciata a polsatsport dopo la vittoria della Polonia sulla Macedonia per 2-0, Arkadiusz Milik – tra l’altro autore del gol del 2-0 – ha detto: «Sembra che i media e i giornalisti creino un clima e uno stato d’animo diverso da quello in cui mi trovo». Parole che si addicono perfettamente anche alla attuale condizione del Napoli e dei media che se ne occupano. A leggere e ad ...

Fedele : “Ancelotti ora deve guadagnarsi credibilità! Basta con gli esperimenti - deve arrangiarsi con il materiale che gli viene messo a disposizione dalla ditta De Laurentiis &Giuntoli…” : Il parere di Fedele su Ancelotti e il Napoli Enrico Fedele sulle colonne de Il Roma, come di consueto esprime il suo parere sul Napoli: Settimana di riflessione. Un riposo che deve far meditare tutti. Ancelotti innanzitutto. Basta con gli esperimenti, con le turnazioni e con i giocatori utilizzati in ruoli diversi dalle proprie caratteristiche. Nove formazioni diverse nelle prime nove partite di campionato sono un po’ troppo. ...

CdS – Napoli-Verona - Ancelotti vara un nuovo modulo : il tridente mascherato in attacco : Verso Napoli-Verona L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa delle riflessioni in vista della sfida del Napoli contro il Verona. Il quotidiano non esclude un cambio modulo del Napoli e riferisce che si potrebbe passare ad una sorta di 4-3-3 mascherato come gli anni scorsi. Ecco quanto si legge sul quotidiano, i dettagli: “L’idea del tridente, un tridente magari mascherato, resta dunque viva, assolutamente viva anche in ...