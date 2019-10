Traffico Roma del 18-10-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA PARETO E SEMPRE PER INCIDENTE E’ ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA NEI PRESSI DI PIAZZA BELLI INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PONTE GARIBALDI ALTEZZA LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI FILE PER Traffico SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE CAVOUR E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE TESTACCIO RALLENTAMENTI MA DOVUTI AL Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 12 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO; LUNGHE CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE DI GUIDONIA. SI TRATTA DI UN INCIDENTE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E RomaNINA. CI SONO CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON E L’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA. LA CAUSA UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ. INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI. CI SONO ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 10 : 30 : STA CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. RESTANO TUTTAVIA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE OSPEDALE SANT’ANDREA E SALARIA E TRA LE USICTE TIBURTINA E Roma L’AQUILA. DECISAMENTE TRAFFICATA LA ZONA SUD DEL RACCORDO DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E L’USCITA PER LA Roma NAPOLI. IN QUESTO CASO LE CODE INTERESSANO ENTRAMBE LE CARREGGIATATE. ANCORA ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 09 : 30 : RESTANO CODE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E NEL QUADRANTE SUD A PARTIRE DALLA CASILINA SINO AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. DECISAMENTE TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA PISANA, BIVIO Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIA/ACILIA. DA QUI ALTRE CODE A TRATTI SINO ALL’USCITA PER LA VIA ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 09 : 00 : SI STA NORMALIZZANDO LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS VEJENTANA Già PENALIZZATA DA UN INCIDENTE RESTANO BREVI CODE TRA LE RUGHE E L’USCITA DI CASTEL DE CEVERI-PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI Roma. CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE; SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 08 : 00 : INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA LE RUGHE E L’USCITA DI CASTEL DE CEVERI-PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI Roma. CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CODE SULL’AURELIA DAL RCCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 07 : 30 : PROBLEMI SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA LE RUGHE E L’USCITA DI CASTEL DE CEVERI-PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI Roma. CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CODE SULL’AURELIA DAL RCCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 17-10-2019 ore 20 : 00 : DISAGI IN via marino rota per un incidente all’incrocio con via bernardo minozzi altro incidente in piazza gentile da fabriano altezza lungotevere flaminio con conseguenti incolonnamenti riaperta AL Traffico via domenico purificato in precedenza chiusa in prossimità di via franco gentilini per un incidente ormai risolto PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI in VIA DEL FORO ITALICO da corso di francia a viale della moschea VERSO VIA SALARIA. ...

Traffico Roma del 17-10-2019 ore 19 : 00 : DISAGI in via domenico purificato , per un incidente la strada è temporaneamente chiusa in prossimità di via franco gentilini altro incidente IN via teano in prossimità di via genazzano con conseguenti incolonnamenti code anche in piazza adriana per un incidente altezza via delle fosse di castello PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DI VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO ...