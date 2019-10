Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli | arrestato un ultrà napoletano

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La Digos haFabio Manduca,di 39 anni, con l'accusa di omicidio volontario di Daniele Belardinelli,investito a Milanodella partitadel 26 dicembre 2018. Secondo le indagini del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, l'avrebbe legami con clan camorristici e con il gruppo ultras partenopeo dei 'Mastiffs'.pregiudicato, titolare di un'agenzia di pompe funebri Fabio Manduca gestiva insieme al fratello un'impresa di pompe funebri e aveva già commesso in passato alcuni reati, tra cui furto, ricettazione, commercio di prodotti falsi e truffa. La sera dell'omicidio nella sua macchina c'era il fratello del capo dei Mastiffs, gruppo di ultras napoletani pare molto vicino all'ambiente criminale della camorra. Secondo l'accusa, un elemento che lo avvicinerebbe in modo ...

