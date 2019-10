Siria | si continua a combattere nonostante la tregua

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Non è servito a nulla l'accordo trovato tra il vicepresidente americano, Mike Pence, e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per un cessate il fuoco della durata di 5 giorni. Inla guerraincessante. L'accordo tra USA e Turchia Ieri 18 Ottobre, ad Ankara (capitale della Turchia), si era trovato un accordo tra il vicepresidente americano Mike Pence e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per un cessate il fuoco della durata di 5 giorni, in modo da dare la possibilità alle forze curde di ritirarsi dalla zona di sicurezza turca in, posta a 30 km a nord-est nel territoriono. Lasarebbe dovuta essere il preambolo per una futura conclusione definitiva dell'operazione militare che ha già causato centinaia di morti e più di 300 mila sfollati. Cosa avrebbe ottenuto la Turchia in cambio In cambio dell'accordo per il cessate il fuoco la Turchia avrebbe ...

fanpage : Siria, Erdogan continua l'offensiva nonostante il cessate il fuoco: 'La Turchia non va via' - DarioNardella : Continua l’avanzata turca in Siria,nel 2019 è semplicemente inaccettabile. Sappiamo cosa significhi un conflitto,sa… - SkyTG24 : La Turchia continua ad attaccare la Siria per colpire i #curdi: civili in fuga -