iPad di settima generazione | premiati iPadOS | lo schermo e la tastiera | non è ancora il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il nuovodi, che è in vendita dal 30 settembre, ha introdotto una serie importante di novità rispetto al predecessore. Lo storicoda 9,7 pollici è stato rimpiazzato con un display Retina da 10,2 pollici. E’ anche arrivata l’integrazione dello Smart Connector per utilizzare laSmartKeyboard. Abbiamo voluto provarlo approfonditamente per valutare se valga la pena acquistare questo nuovo tablet. La risposta è che lo consigliamo a tutti coloro che, genericamente, sono alla ricerca di un tablet per un uso “da divano”. Per la fruizione di contenuti multimediali, la navigazione web e la consultazione della posta elettronica è una buona scelta, perché lopiù grande e di migliore qualità permette di svolgere tutte queste attività con un valore aggiunto. Il prezzo di partenza è di 389 euro per la versione solo Wi-Fi con 32 Gigabyte ...

