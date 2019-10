Harold Bloom | morto il critico che disprezzava la cultura pop E che a me ricordava David

I demoni di Harold Bloom : Harold Bloom ha tenuto la sua ultima lezione a Yale giovedì scorso, e lunedì è morto in un ospedale di New Haven. Il critico americano aveva 89 anni, ed era malato da così tanto tempo che pochi, fra i viventi, lo ricordano senza acciacchi e tormenti di salute, condizione che non ha rallentato la sua

La morte di Harold Bloom - a cui piacevano gli scrittori bravi - per lo più bianchi e del passato : Era il paladino dei maschi bianchi morti. Intesi come scrittori (va a carico suo anche l’ultimo libro di Bret Easton Ellis intitolato Bianco, sottinteso “maschio e privilegiato”). A Harold Bloom piacevano gli scrittori bravi, bravissimi, fantasmagorici. E del resto cosa dovrebbe fare un critico, se

Maestro del Canone Occidentale - visionario - indomito Harold Bloom : “Il resto è silenzio” conclude quasi sottovoce Amleto, intendendo quel luogo del riposo dove il tempo trova posto e memoria, la morte definitiva. Shakespeare e Amleto erano per Harold Bloom il vertice, l’assoluto dominante, fra i ventisei grandissimi di quel “Canone Occidentale” che l’ha consacrato il critico letterario più conosciuto del globo, quello più controverso. Povero figlio ...

Addio ad Harold Bloom - noto critico letterario statunitense : Il 14 ottobre è venuto a mancare uno dei piú grandi critici letterari di fama internazionale, Harold Bloom, diventato famoso per aver pubblicato nel 1994 l'opera The Western Canon. A confermare il decesso dello scrittore è stata la moglie Jeanne Bloom, la quale ha dichiarato che il marito aveva tenuto una lezione a Yale lo scorso giovedí. Lo studioso é morto all'ospedale di New Heaven, nel Connecticut, all'etá di 89 anni....Continua a leggere

L'ultima riga di Harold Bloom genio del Canone Occidentale - : Davide Brullo È morto a 89 anni il critico che ha definito i criteri della fama immortale. Per lui «Shakespeare è Dio» R egolo la sua vicenda in un versetto. Isaia 21. Versetto 11. «Sentinella, cosa resta della notte? E la sentinella disse: Viene il bianco, poi la notte. Domandate. Convertitevi. Venite». Harold Bloom, nato l'11 luglio del 1930 a New York, è morto a 89 anni, si sentiva l'erede del «Doctor Johnson», un parente di Ralph ...

Perché Harold Bloom è considerato il più grande critico occidentale : Harold Bloom (foto: Antonia Cesareo/Fotogramma/Ipa) È morto il 14 ottobre 2019 all’età di 89 anni Harold Bloom, professore di letteratura all’università di Yale e universalmente considerato come uno dei più grandi critici letterari del Novecento, e addirittura come l’incarnazione critica della letteratura occidentale la cui immagine lui stesso contribuì a forgiare in un’attività estremamente prolifica di centinaia di ...

Harold Bloom - morto a 89 anni il critico padre del “Canone occidentale” : È morto all’età di 89 anni il critico letterario Harold Bloom, padre del concetto di “Canone letterario occidentale“: sviluppò una lista dei grandi scrittori sulla quale è stata costruita la letteratura occidentale. Tra questi Kafka, Chaucer, Dante Alighieri e Shakespeare. Di quest’ultimo aveva detto: “È Dio”. Bloom era professore emerito di letteratura inglese alla Yale University e alla New York University ...

È morto Harold Bloom - grande critico letterario : È morto Harold Bloom, il grande critico letterario che aveva definito William Shakespeare un dio. Solo la scorsa settimana aveva tenuto una lezione a Yale. A dare la conferma della scomparsa a 89 anni, presso l'ospedale New Haven nel Connecticut, è stata la moglie. Bloom era famoso nel mondo intero per il suo "Il Canone Occidentale".Continua a leggere