Gazzetta | De Laurentiis pronto ai rinnovi | ma anche i campioni potrebbero partire

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Callejon, Mertens, Koulibaly, Insigne, il presidente ieri ha parlato del futuro di molti dei calciatori del Napoli, sottolineando che tutti sono importanti ma nessuno è fondamentale per la squadra. Questo non significa che Denon ha chiaro il valore dei suoi ragazzi, ma che non è disposto a cedere ai ricatti ad esempio. Per Mertens e Callejon infatti, scrive ladello Sport Di certo, Denon si piegherà alle pretese dei due giocatori che hanno chiesto un prolungamento triennale ed uno stipendio superiore a quello attuale. Pugno duro invece con il capitano. Se Insigne non cambierà il suo atteggiamento e deciderà di crescere Dea metterlo sul mercato quest’estate. A 28 anni compiuti, non c’è più niente che possa giustificare il suo lassismo. Napoli gli ha dato tanto ma, finora, lui ha ricambiato soltanto in minima parte. Serve una ...

