Concorso scuola e Pas | due percorsi per docenti con servizio e senza | riforma ad aprile

Scuola - verso il ritorno dell’abilitazione all’insegnamento. Ma il Concorsone resta aperto a tutti : “Ripensare i percorsi di formazione e abilitazione del personale docente”. Una riga nella nota di aggiornamento al Def 2019 apre le porte a una nuova rivoluzione nel mondo della Scuola. Non clamorosa come quelle a cui professori e aspiranti tali sono stati abituati negli ultimi anni, ma il modello per diventare insegnanti è destinato a cambiare ancora: tornerà l’abilitazione, i vecchi Tfa (Tirocinio Formativo Attivo) per intenderci, anche ...

Insegnare con laurea in Scienze Politiche : requisiti formativi - classi di Concorso - come candidarsi a scuola : La laurea in Scienze Politiche apre le porte a numerose professioni ma spesso tutte le strade da intraprendere non sono chiare quando si deve cercare un lavoro. Infatti, molti neolaureati o laureati da tempo non considerano la carriera scolastica come opportunità. Insegnare con laurea in Scienze Politiche è possibile e in questo articolo vi spieghiamo a quali classi di concorso si accede, quali requisiti formativi servono e come presentare la ...

Scuola - via libera in Cdm al decreto sui precari : Concorso per assumere 24mila docenti : Dal concorso straordinario per 24mila docenti precari fino allo stop delle impronte per i presidi. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto sulla Scuola dopo l’intesa raggiunta dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti il primo ottobre con i sindacati, che parlano di “patti rispettati” anche sul concorso per i Dsga (i direttori dei servizi generali). Con il Dl, inoltre, viene sancito lo stop delle impronte per i ...

Concorso 616 operatori giudiziari : basta il diploma di scuola media inferiore : Continuano a susseguirsi le opportunità lavorative in questo 2019 nella Pubblica Amministrazione. Opportunità che consentono ad un alto numero di candidati di riuscire a trovare collocazione. Dopo Ministero del Lavoro-Inl-Inail, Miur e Mibac, questa volta è il Ministero della Giustizia a bandire un Concorso per 616 operatori giudiziari. Lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 ottobre. Oltre ai requisiti generali ...

Concorso Docenti Scuola 2020 - ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente : Il Concorso Scuola Docenti 2019 slitterà al 2020, complice anche il recente cambio di governo che ora vede i 5 Stelle alleati con il PD, il bando che doveva essere pubblicato nel corso del 2019 slitterà a fine anno con l’immissione in ruolo dei Docenti vincitori di Concorso solo nel 2020. Concorso Docenti Scuola 2020, ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente Le novità arrivano anche dalla recente nota di aggiornamento del ...

Concorso scuola 2019 : ecco le ultime novità e la suddivisione dei posti : Recentemente il Miur ha pubblicato il decreto legislatico con il quale si autorizzazione le assunzioni di docenti mendiante il Concorso Scuola 2019, si tratta di un bando che prevede l’assunzione di circa 53.000 aspiranti docenti per l’anno scolastico 2019/2020, nell’articolo andiamo a vedere quali sono tutte le notizie e le principali novità introdotte. Concorso Scuola 2019: ecco le ultime novità e la suddivisione dei ...

Dal Concorso per i precari ai fondi in più : ecco cosa c’è nel decreto scuola : Atteso sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, il piatto forte resta la selezione straordinaria per i precari di lungo corso

Scuola - quiz al pc e un po’ di lezioni : così funziona il Concorso sanatoria per i precari storici : Il concorso è aperto ai precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nella Scuola secondaria, uno dei quali nella classe di concorso per la quale concorrono

Scuola - sindacati e Miur firmano intesa per Concorso precari : Qualcosa si sblocca per i tanti precari del mondo della Scuola: i sindacati del comparto di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e ministero dell'Istruzione hanno firmato un'intesa che prevede un decreto legge per un concorso straordinario che porti all'assunzione di circa 24 mila precari da almeno 36 mesi di servizio (in totale sono 70 mila quelli che hanno queste caratteristiche), a cui si aggiungera' poi un concorso ordinario. Si prevede, inoltre, ...

Concorso per 35 insegnanti di scuola materna a Torino : scadenza bando il 28 ottobre : Il comune di Torino ha indetto un pubblico Concorso per la copertura di 35 posti di istruttore pedagogico. Il contratto offerto ai vincitori sarà a tempo pieno e indeterminato. Gli insegnanti di scuola materna opereranno nella città di Torino. Concorso per istruttore pedagogico: titoli e requisiti richiesti per l'ammissione Per poter partecipare al bando di Concorso, occorrerà essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti: essere ...