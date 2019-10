Tra presente e futuro | Allegri conferma ‘indirettamente’ lo sbarco in Premier | “sto

L’uomo del giorno - Nestor Sensini : lo sTraniero più presente nella storia dell’Udinese : Roberto Nestor Sensini non ha bisogno di presentazioni. Difensore argentino di garra e personalità. 384 presenze in Serie A e soltanto 33 gialli, numeri ottimi per un centrale difensivo. Sensini era un calciatore corretto. Nato ad Arroyo Seco, in Argentina, il 12 ottobre del 1966, inizia la carriera nel Newell’s Old Boys; vince il campionato del 1988 e conquista la nazionale. Arriva in Italia l’anno dopo, insieme a Balbo, ...

Nadia Rinaldi : Il mio ex marito è poco presente con nosTra figlia : Nel salotto di Storie Italiane, Nadia Rinaldi lancia un vero e proprio grido di dolore: "Il mio ex marito è poco presente nella vita di mia figlia, temo che un giorno diventeranno quasi estranei". L'attrice romana spiega nel dettaglio la sua condizione familiare e parla dei suoi due figli: "Riccardo è nato in una situazione in cui non c’era più una relazione, un matrimonio. È cresciuto con la mamma ed ha proseguito a vedere il papà". Più ...

EA e Sony : l'arrivo di PS5 rappresenterà l'enTrata nella "generazione dell'immediatezza" : Ieri Sony ha finalmente annunciato quando sarà disponibile la sua PlayStation 5, fornendo anche alcuni interessanti dettagli sul prossimo controller. Dall'articolo di Wired sono emerse moltissime informazioni condivise dal system architect Mark Cerny che, tra le altre cose, ha parlato delle potenzialità dell'SSD che monterà PS5. Ma non solo, anche la chief studios Officer di EA, Laura Miele, è intervenuta parlando delle potenzialità tecnologiche ...

Death STranding : il gioco presenterà scene di violenza? : Death Stranding sarà un gioco consigliato ad un pubblico "maturo", in quanto la classificazione ESBR lo indica come 17+.Come possiamo vedere, questa classificazione lo descrive come titolo dotato di scene di violenza intensa, sangue, nudità parziale e linguaggio forte. Nulla che non ci potessimo aspettare, dopo tutto, ma si tratta comunque di una conferma che delinea maggiormente quelle che sono le atmosfere del mondo che calpesteremo.Death ...

Inter-Juve - Alessio Tacchinardi a CalcioWeb Tra passato e presente : “finalmente uno scontro scudetto! Il contatto Ronaldo-Iuliano? Cazzate da bar” : Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che regala la sfida scudetto tra Inter e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni tra due big del massimo torneo italiano. Avvio veramente sorprendente della squadra di Antonio Conte, i nerazzurri guidano la classifica a punteggio pieno dopo le 6 vittorie consecutive, l’avvio di stagione può essere definitivo ...

Paolo Gentiloni a STrasburgo : "Non rappresenterò l'Italia". La voce : "Delega sui nostri conti a Dombrovskis" : "Non sarò il rappresentante di un unico governo". Paolo Gentiloni si presenta all'Europarlamento per venire confermato come commissario agli Affari economici dell'Unione europea e mette subito in chiaro come sarà il suo mandato: "Mi occuperò di tutti e 27 i progetti di bilancio, la flessibilità non

L'open beta di Call of Duty : Modern Warfare presenterebbe latenza e netcode Tra i peggiori degli ultimi anni : Secondo un nuovo rapporto tecnico, il netcode della recente beta di Call of Duty: Modern Warfare ha bisogno di molto lavoro. Lo YouTuber Battle(non)sense, famoso per aver analizzato i netcode dei più famosi sparatutto, ha dato un suo parere sulla beta del gioco.netcode è una scorciatoia per la qualità dell'esperienza online e prende in considerazione diversi fattori tra cui posizioni del server, tickrate, latenza e altro ancora. Per iniziare, in ...

Final Fantasy 7 Remake presenterà la modalità classica - ecco di cosa si Tratta : Grazie alla Tokyo Game Show 2019 abbiamo potuto apprendere tante nuove informazioni sull'attesissimo Final Fantasy 7 Remake. Abbiamo infatti potuto ammirare Cloud, Tifa ed Aerith in azione contro il boss Aps (quello che si trova nelle fogne) e apprendere qualcosa in più sulla modalità classica.Il producer Yoshinori Kitase ha spiegato che il gioco presenterà un sistema di combattimento in tempo reale, infatti durante gli scontri i giocatori ...

Death STranding presenterà diversi livelli di difficoltà : Death Stranding è senza dubbio uno dei giochi più attesi e chiacchierati di questa generazione, inoltre stando a quanto dichiarato da Hideo Kojima potrebbe anche dare vita ad un nuovo genere.Il celebre sviluppatore giapponese ha pubblicato un recente aggiornamento su Twitter in cui spiega che il gioco proporrà diversi livelli di difficoltà. Non stiamo parlando solo dei classici normale, facile e difficile ma (in pieno stile Metal Gear Solid) i ...

Ghost of Tsushima sarà presente al Tokyo Game Show ma a quanto pare non ci saranno nuovi Trailer : L'evento Tokyo Game Show 2019 inizierà a partire dalla prossima settimana e Sony ha già delineato la sua ricca line-up. Tra la moltitudine di giochi che verranno presentati c'è ovviamente spazio per il tanto atteso Ghost of Tsushima.Alcuni recenti rumor indicavano che il gioco avrebbe ricevuto proprio durante l'evento un nuovissimo trailer: tuttavia sembra che la notizia sia stata smentita nientemeno che dal responsabile delle comunicazioni di ...

Ghost of Tsushima sarà presente al Tokyo Game Show - ma a quanto pare non ci saranno nuovi Trailer : L'evento Tokyo Game Show 2019 inizierà a partire dalla prossima settimana e Sony ha già delineato la sua ricca line-up. Tra la moltitudine di giochi che verranno presentati c'è ovviamente spazio per il tanto atteso Ghost of Tsushima.Alcuni recenti rumor indicavano che il gioco avrebbe ricevuto proprio durante l'evento un nuovissimo trailer: tuttavia sembra che la notizia sia stata smentita nientemeno che dal responsabile delle comunicazioni di ...

“Il Tulipano Bianco” Tra presente e futuro. Intervista al presidente Giordani : Sostegno ai disabili, aiuto a giovani e famiglie, garanzia per i meno fortunati. Questi gli obiettivi de “Il Tulipano Bianco”, associazione nata nel 2012 con la mission di intervenire a favore di minori, adulti, anziani e disabili portatori di svantaggio sociale o psichico. Scopo principale è sempre stato, e continua ad essere, quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, che ha visto coinvolti disabili, minori, anziani ...

Meeting Rimini : presente e futuro agricoltura passa anche atTraverso nuove tecnologie : Roma, 21 ago. (Labitalia) - Il presente e il futuro dell'agricoltura passa anche attraverso le nuov[...]