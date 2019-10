Star di Desperate Housewives finisce dietro le sbarre | ma il suo carcere

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Tutti la conoscono come Lynette della serie tv, ma oggi Felicity Huffman si trova ad affrontare una condanna per corruzione da scontare in(rigorosamente “di lusso”). L’attrice, condannata a due settimane i prigione per aver pagato una tangente di 15mila dollari per falsificare la prova d’ammissione della figlia al college, si trova nell’Istituto Correzionale Federale che, situato nel nord della California, è stato soprannominato “Club Fed” per le comodità di cui i detenuti possono godere. Lo riporta il Daily Mail.L’attrice avrebbe affermato di non essere intenzionata a ricevere un trattamento privilegiato ma, stando a quanto afferma il sito americano Perez Hilton, l’istituto carcerario in cui è rinchiusa sembrerebbe essere dotato delle comodità che di solito non vengono ...

