Sesso | come durare di più a letto

Ma davvero Sesso e tecnologia sono così brutti come li dipinge Euphoria? : Etichettata come la serie dell’anno fin da prima dell’arrivo in Italia e poi accolta benissimo alla sua messa in onda su Sky Atlantic, Euphoria è diventata in breve il must watch del momento riscuotendo molti apprezzamenti, anche qui su Wired.it. E di ottime qualità ne ha. A partire dal fatto di sfruttare intrecci, amori e litigi adolescenziali per raccontare la fluidità del gender senza mai usare queste parole. Ogni personaggio si confronta con ...

Sesso sicuro - Papilloma virus : cos’è e come proteggersi : Quando si parla di Papilloma virus – o per meglio dire di HPV (Human Papilloma virus) – si inquadra una famiglia di virus a DNA. Nella maggior parte dei casi, per concretizzare il processo di replicazione il virus utilizza le cellule della pelle o delle mucose. Non è un caso che ci si accorga della presenza dell’HPV dopo aver notato e fatto analizzare un’iperplasia anomala a livello della cute o delle mucose. Anche se ...

Non rivelano il Sesso del figlio perché “sarà lui a scegliere” : come marchiare a vita un bimbo di 17 mesi : Parità, diritti, lotta ai pregiudizi, rispetto per le diversità. Tutti concetti fondamentali e importanti in un’epoca in cui le discriminazioni sono all’ordine del giorno. Anche se, verrebbe da chiedersi dando uno sguardo indietro nel tempo, c’è mai stata un’epoca senza discriminazioni, senza pregiudizi e senza paura per tutto ciò che esula dai canoni di una data società? La risposta è solo una: no. La tolleranza e ...

Come sarà il futuro del Sesso? : (foto: David McNew/Getty Images) Quali sono i settori che più stanno promuovendo la diffusione della realtà virtuale? Al primo posto, secondo le stime della società d’investimenti Pipper Jaffray, troviamo ovviamente l’industria dei videogiochi. Al secondo, invece, ci sono gli eventi immersivi legati alla Nfl (il football statunitense). Al terzo posto, davanti all’Nba, ai film e ai concerti in realtà virtuale, troviamo invece un’industria ...

Reggio - espulso - cambia Sesso e rientra come donna : presa brasiliana : Federico Garau espulso durante lo scorso dicembre ed allontanato dal nostro paese in data 22 gennaio, lo straniero aveva deciso di cambiare sesso una volta tornato in patria. rientrata illegalmente, la donna ha sposato un italiano, ma invece del permesso di soggiorno ha trovato le manette espulso dal nostro paese come uomo, vi fa ritorno clandestinamente dopo aver cambiato sesso, ma ciò non basta ad evitare di essere arrestato a ...

Sesso dopo il parto - come superare le difficoltà : Nonostante l’arrivo di un bambino in famiglia sia sinonimo di profonda gioia, l’evento della sua nascita sconvolge la vita di coppia. Per forza di cose, a venire toccata è anche la vita sessuale. A tal proposito, è bene ricordare che la sessualità della coppia cambia già dalla gravidanza e non sempre in maniera positiva. Capita infatti spesso che i futuri genitori decidano di non avere rapporti per via della paura infondata di fare ...

Come lavare il pene dopo aver fatto Sesso e perché è importante : Ti sei mai chiesto Come lavare il pene dopo aver fatto l'amore? Se la risposta è no, sappi che l'igiene è importante sempre. Anche dopo una folle notte di sesso o un rapido ma intenso incontro. Pulirsi per bene allontana i rischi di malattie a trasmissione sessuale (MST), infezioni batteriche, virali e la diffusione di funghi nell'area dei genitali. A ricordarcelo è Reddit, piattaforma in cui si parla davvero di ...

Sesso dopo i 60 anni : come viverlo e i benefici : Fare l’amore dopo i 60 anni fa bene alla salute e ciò vale sia per gli uomini, sia per le donne. Tra gli ultimi studi che lo hanno dimostrato possiamo ricordarne uno condotto da un’equipe scientifica dell’Anglia Ruskin University di Cambridge (UK). La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Sexual Medicine, è partita con il fine di esplorare un ambito sul quale ci sono ancora molti ...

Sesso - come cambia dopo il matrimonio : Quando si mette la fede al dito si dà il colpo di grazia alla sessualità di coppia? La risposta, come in tanti altri casi, è un sonoro “dipende”! Se si guarda al contesto specifico della Svizzera, la temperatura tra le lenzuola dopo il “Sì, lo voglio” sembra proprio abbassarsi. Secondo un sondaggio condotto dalla società zurighese Tamedia, le coppie sposate hanno mediamente un rapporto sessuale al mese (dati riguardanti ...

Sesso - come cambiano le abitudini degli italiani a letto : italiani a letto: più fedeli, aperti, informati, ma usano troppo poco i contraccettivi. È questa la fotografia scattata da uno studio condotto dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, in occasione dell’imminente Settimana del Benessere Sessuale. Prendendo in considerazione un campione di circa 500 utenti dei social e del sito della Federazione, è stata condotta un’indagine per scoprire qual è l’approccio degli italiani al ...

Sesso - come influisce sul sistema immunitario : L’attività sessuale può avere una forte influenza sul sistema immunitario. A ricordarlo nel corso degli anni ci hanno pensato diversi esperti. Tra questi è possibile ricordare la Dottoressa Yvonne K. Fulbright, accademica presso la Penn State University e contributor per riviste femminili di fama mondiale. Secondo i suoi studi, chi ha una vita sessuale attiva tende a chiedere meno giorni di malattia al lavoro. come già detto, la scienza ha ...

Sesso : come durare più a lungo a letto : La durata è un elemento fondamentale per la buona riuscita di un rapporto sessuale, soprattutto perché – e avrai avuto modo di constatarlo da sola – noi donne di norma siamo più lente a raggiungere l’orgasmo rispetto ai partner di Sesso maschile. Se la brevità dell’amplesso diventa un’abitudine nella coppia, il rischio è di compromettere l’intesa sotto le lenzuola. Tecniche per durare di più Se questo è anche il tuo problema, ti ...

Sesso - come affrontare il calo della libido dopo le vacanze : Con il ritorno dalle vacanze e la ripresa della routine lavorativa e familiare, si ha molto spesso a che fare con un calo della libido. Gli impegni che si susseguono uno dopo l’altro e gli imprevisti che non mancano mai non aiutano certo la vita di coppia. Da non dimenticare sono poi i cambiamenti relativi alla produzione di testosterone negli uomini, che diminuisce per via dell’esposizione alla luce più breve (in autunno, le ...

Sesso - come gestire il flirt estivo quando finisce la vacanza : L’estate è per definizione la stagione dei flirt. Complici il tempo libero, la spensieratezza e i numerosi eventi a cui si può partecipare, è più facile vivere momenti di passione. Cosa fare, però, quando la vacanza finisce? Prima di tutto, è fondamentale giocare a carte scoperte. Soprattutto se il rapporto è stato particolarmente coinvolgente dal punto di vista fisico, è essenziale mettere in primo piano quello che si sente davvero, senza ...