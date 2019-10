Scale del gusto tra Ragusa e Ragusa Ibla da domani 18 ottobre | ecco programma

Alitalia - nuovo prestito dello Stato inserito nel dl fiScale : 350 milioni di euro per metterla in sicurezza dopo il settimo rinvio della vendita : Il prestito ponte per Alitalia arriva con il decreto fiscale. Contrariamente a quanto dichiarato solo una settimana fa dal ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il governo destinerà altri 350 milioni all’ex compagnia di bandiera. Almeno questa è la cifra che al momento appare all’articolo 52 nella bozza di decreto fiscale. Nonostante le smentite di Patuanelli, il governo è intervenuto per mettere in sicurezza la ...

Di Maio : “Carcere per grandi evasori entri in dl fiScale. No lotta ai commercianti - prima delle multe sul Pos abbassare commissioni banche” : “Non esiste una legge di Bilancio che fa la lotta all’evasione fiscale senza il carcere con pene severe ai grandi evasori, per noi è imprescindibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del Movimento M5s Luigi Di Maio in una diretta Facebook dagli Stati Uniti, dove si trova con il presidente Mattarella. “In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante. Non accetto che si ...

Decreto FiScale : ridotto a 1000 euro l'uso del contante : Nuovo limite per quanto riguarda i soldi in contanti: dal 2022 infatti il limite tornerà alla cifra di 1000 euro. La soglia massima è stata confermata con l'approvazione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio. Novità anche per quanto riguarda l'utilizzo del denaro elettronico, con l'introduzione di un superbonus a partire dal 2021 e sanzioni per gli esercenti che non autorizzano il pagamento con carta di credito o che non ...

Conte : taglio del cuneo fiScale solo a favore dei lavoratori : "C'e' uno sforzo significativo del governo per consentire ai lavoratori di recuperare potere d'acquisto". Lo ha detto Conte

Ancora problemi Scale mobili - stop stazione Furio Camillo della metro A di Roma : Disagi per i passeggeri per un ennesimo guasto tecnico. E da venerdì per tre mesi chiude Baldo degli Ubaldi, mentre resta Ancora chiusa la fermata Barberini

Manovra - sì «salvo intese» del Consiglio dei ministri a dl fiScale e legge di Bilancio Cosa cambia : pensioni| lavoro | fisco : I documenti approvati «salvo intese». Inviato a Bruxelles il documento programmatico. Il tetto al contante cala da 3.000 a 2.000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1.000 euro negli anni successivi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Ottobre : Chi vuole manette e chi carezze. Guerra all’evasione fiScale? Per Conte la soglia dei contanti deve scendere a mille euro - a Renzi va bene a 3 mila : Conti pubblici Manovra, la pace giallorosa. Quota 100 non viene toccata Via libera – In serata il governo approva il Documento di bilancio e lo invia a Bruxelles. Nel dl Fiscale tasse sulle vincite e multe a chi non usa il Pos. Via la norma sulle sim di Patrizia De Rubertis e Carlo Di Foggia Merdogan di Marco Travaglio Che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sia una merdaccia è un dato ormai acquisito, tant’è che nessuno si ...

Contributo di 30 euro per i seggiolini antiabbandono nella bozza del decreto fiScale : Il decreto fiscale prevede agevolazioni anche sotto forma di un Contributo per la somma di 30 euro, per l’acquisto di dispositivi di allarme “antiabbandono” diventati obbligatori per i seggiolini destinati ai bambini di età inferiore ai 4 anni. Lo si legge nell’ultima bozza del provvedimento. Il Contributo di 30 euro è previsto “per ciascun dispositivo acquistato fino ad esaurimento delle risorse ...

Taglio del cuneo fiScale - a quanto ammonta e a chi andranno i soldi in più in busta paga : Il governo prevede di stanziare tre miliardi di euro in manovra per il Taglio del cuneo fiscale: a beneficare della diminuzione delle tasse in busta paga potrebbero essere gli stessi contribuenti che ricevono già il bonus degli 80 euro. Ma è possibile che il Taglio venga esteso anche a chi guadagna tra i 26.600 e i 35mila euro.Continua a leggere

Legge di Bilancio - allo studio la riduzione delle detrazioni per i redditi sopra i 120mila euro. Sconto fiScale per la fattura dell’idraulico : Basta detrazioni fiscali ai ricchi. È una delle misure allo studio del governo per recuperare qualche centinaio di milioni di euro nella prossima Legge di Bilancio. Un intervento che colpirebbe solo i redditi sopra i 120mila euro, oltre i quali l’azzeramento avverrebbe in modo graduale. Solo sopra i 240mila euro le detrazioni dovrebbero sparire, tranne per quel che riguarda gli interessi passivi dei mutui. Una misura che andrebbe di fatto a ...

Scale del gusto a Ragusa : ecco dove e quando : Scale del gusto a Ragusa. La manifestazione si terrà il prossimo weekend. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre. Ragusa Ibla in tutti i sensi

Governo - Quota 100 e taglio del cuneo fiScale sul tavolo del Consiglio dei ministri : Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, convocato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e svoltosi nella serata di ieri, si è concluso dopo circa tre ore di intense discussioni e tentativi di nuove ulteriori intese. Tre miliardi di risorse per il taglio del cuneo fiscale nel prossimo anno, l'introduzione nella legge di Bilancio di un fondo per la famiglia e l'abolizione del superticket sono alcuni degli accordi che la maggioranza ...

ROCKIN'1000 LINATE MILANO/ Scaletta del concerto : sul palco anche i comici di Zelig : ROCKIN'1000 LINATE MILANO, programma del mega concerto di oggi, 12 ottobre: ospiti Manuel Agnelli e i Subsonica insieme a tanti protagonisti del rock

"Governo aumenta le tasse - serve rivolta fiScale" : Berlusconi alla manifestazione del 19 ottobre : Si ricompatta il centrodestra in vista della manifestazione indetta a Roma dalla Lega. A capo delle delegazione di Forza...