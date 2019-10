Google ci mostra i nuovi accessori dei Google Pixel 4

Google mostra i suoi nuovi dispositivi. Arriva il Pixel 4 e i prodotti per la casa connessa Nest : A New York il colosso del Web svela i suoi prodotti annunciando anche l’apertura del servizio per i videogame Stadia

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL si mostrano in nuove immagini definitive : A pochi giorni dall'annuncio dei nuovi Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL abbiamo modo di conoscere alcune back cover L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL si mostrano in nuove immagini definitive proviene da TuttoAndroid.

Google Fit è un’app di scarso successo e i download dopo 5 anni lo dimostrano : A distanza di quasi cinque anni dal lancio, Google Fi ha raggiunto un prestigioso traguardo: il numero dei download su Android è arrivato a quota 50 milioni L'articolo Google Fit è un’app di scarso successo e i download dopo 5 anni lo dimostrano proviene da TuttoAndroid.

L’interfaccia di Google Maps mostra le prime tracce della modalità scura : Google Maps dispone già di un tema scuro ma funziona solo durante la navigazione, mentre il resto dell'interfaccia è ancora oggi chiaro. Ora sono spuntate nell'interfaccia le prime tracce di una modalità dark in Google Maps, ma a quanto sembra il processo sembra ancora alla fase iniziale. L'articolo L’interfaccia di Google Maps mostra le prime tracce della modalità scura proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di Google Pixel 4 XL mostra pregi e difetti in questo video : Scopriamo le prestazioni foto e video di Google Pixel 4 XL in questo breve video, dove viene messo a confronto con Samsung Galaxy Note 10+. L'articolo La fotocamera di Google Pixel 4 XL mostra pregi e difetti in questo video proviene da TuttoAndroid.

OPPO mostra le funzioni di Camera X al Google Developer Days China : Nel corso del Google Develop[er Days China (2019), OPPO ha mostrato Camera X, annunciando il proprio supporto all'iniziativa di Google. L'articolo OPPO mostra le funzioni di Camera X al Google Developer Days China proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 si mostra in video vestito di uno sgargiante arancione : Un nuovo breve video che ci permette di osservare la parte posteriore della scocca della versione arancione o corallo di Google Pixel 4. Guardiamolo insieme L'articolo Google Pixel 4 si mostra in video vestito di uno sgargiante arancione proviene da TuttoAndroid.

Google Earth ora mostra le nuvole animate delle ultime 24 ore anche su Android : Google Earth ha aggiunto un nuovo livello di animazione delle nuvole relativo alle ultime 24 ore in base ai modelli meteorologici in tutto il mondo. I dati sulle nuvole provengono dal US Naval Research Laboratory e si basano su un'immagine da 40 MP composta da sette satelliti. L'articolo Google Earth ora mostra le nuvole animate delle ultime 24 ore anche su Android proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 si mostra debole nel primo benchmark : Secondo Geekbench, questo Google Pixel 4 avrebbe prestazioni inferiori ad uno Snapdragon 845 nonostante la presenza dell'855 a bordo: probabilmente si tratta di uno scherzo o di un test interno a Google. L'articolo Google Pixel 4 si mostra debole nel primo benchmark proviene da TuttoAndroid.

Android 10 conferma i 90 Hz sui Google Pixel 4 e mostra un’avversione al lettore di impronte fisico : La vicinanza tra i Pixel di Google e gli smartphone di OnePlus è destinata a crescere nel tempo L'articolo Android 10 conferma i 90 Hz sui Google Pixel 4 e mostra un’avversione al lettore di impronte fisico proviene da TuttoAndroid.