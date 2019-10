Giallo a Foggia | cadavere carbonizzato trovato in un’auto nelle campagne di Lucera

Fonte : fanpage

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Un corpoè stato riall’alba lungo la statale 17 in località Carignanidi). Il corpo è statoinvettura, una Peugeot 206, finita in un terreno adiacente alla strada. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri per l’identificazione del. Ipotesi di un incidente stradale autonomo.

