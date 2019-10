De Laurentiis | «Per Koulibaly ho rinunciato a 105 milioni ma prima o poi dovrò venderlo»

De Laurentiis : «Ancelotti? Per me può restare altri dieci anni» : Aurelio De Laurentiis torna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c’è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli per altri dieci anni. «Ancelotti? In questi giorni ho sentito di tutto e di più su giornali importanti, anche se – diciamolo – i giornali non li legge più nessuno. Non ho affatto litigato con Ancelotti, per me può restare qui per altri dieci anni. ...

Tuttosport : De Laurentiis parlerà alla squadra domani per riportare il Napoli al top : De Laurentiis è pronto a parlare con la squadra per dargli una scossa, è quanto riporta oggi Tuttosport. Il quotidiano torinese scrive che il presidente sarà a Castel Volturno domani sera per chiedere a tutti i calciatori di superare il momento negativo e abbandonare i personalismi per trascinare insieme la squadra “Il presidente De Laurentiis, Ancelotti e il popolo partenopeo attendono il riscatto di quelli che finora non hanno reso al ...

Repubblica : De Laurentiis a Napoli domani per firmare la convenzione del San Paolo : De Laurentiis anticipa il suo arrivo a Napoli, già domani dovrebbe essere a Palazzo San Giacomo per la firma della convenzione sullo stadio San Paolo. Lo scrive oggi Repubblica Napoli per il club si tratta di una svolta dal peso specifico fondamentale, visto che la durata extra large dell’accordo permetterà al presidente di mettere in cantiere ulteriori investimenti per migliorare l’impianto (dal Museo agli Sky Box), dopo i lavori appena ...

Fedele : “Ancelotti ora deve guadagnarsi credibilità! Basta con gli esperimenti - deve arrangiarsi con il materiale che gli viene messo a disposizione dalla ditta De Laurentiis &Giuntoli…” : Il parere di Fedele su Ancelotti e il Napoli Enrico Fedele sulle colonne de Il Roma, come di consueto esprime il suo parere sul Napoli: Settimana di riflessione. Un riposo che deve far meditare tutti. Ancelotti innanzitutto. Basta con gli esperimenti, con le turnazioni e con i giocatori utilizzati in ruoli diversi dalle proprie caratteristiche. Nove formazioni diverse nelle prime nove partite di campionato sono un po’ troppo. ...

Calciomercato Napoli - la Roma spara basso per Hysaj : De Laurentiis rifiuta la prima offerta : Calciomercato Napoli, la Roma spara basso per Hysaj: De Laurentiis rifiuta la prima offerta Calciomercato Napoli Hysaj| Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli, la Roma avrebbe fatto capire al Napoli di essere interessata al calciatore per gennaio, la cifra ventilata è quella di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto bassa da Aurelio De Laurentiis, a queste condizioni il presidente del Napoli non libererà il proprio ...

Gazzetta : De Laurentiis punta al risparmio per i rinnovi di Mertens e Callejon : La Gazzetta dello Sport scrive dei rinnovi in ballo nel Napoli e delle trattative per condurli a buon fine. “A Napoli c’è l’aria più frizzante”, scrive la rosea, con i riflettori puntati su quattro giocatori di primo piano: Mertens, Callejon, Zielinski e Milik. Per quanto riguarda i primi due, non è certo in discussione il loro ruolo in squadra. “Il loro rendimento non è n discussione, ma il presidente De Laurentiis intende contenere i costi. E ...

L’avvocato di De Laurentiis : «Napoli sotto inchiesta per 8mila euro - quell’anno pagò 14 milioni di Iva” : Anche il Napoli è coinvolto nel processo relativa a false fatturazioni. Non tutti sanno che al Napoli è imputata un’evasione di 8mila euro nell’ambito del trasferimento di Calaiò dal Siena al Napoli nel 2013. Ieri è stato sentito in Aula l’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli. Come riportato dal Mattino, l’amministratore delegato del Napoli ha detto che «facciamo firmare una dichiarazione di trasparenza, ...

Luigi De Laurentiis : “Napoli primo club calcistico al mondo per…” : Luigi De Laurentiis parla della partnership con Amazon Luigi De Laurentiis a Leaders, orgoglioso parla della partnership del Napoli con Amazon. De Laurentiis ha ricordato, ed evidenziato come il Napoli sia stato il primo club calcistico al mondo ad avere un proprio store su Amazon. Fonte ssc napoli PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fedele si difende dai tifosi: “Non sono contro il Napoli” Fiorentina – Commisso ...

Tuttosport : De Laurentiis è sempre stato perplesso su Lozano : Il Napoli non segna, non convince e soprattutto non vince. Uno degli attaccanti che in questo momento sembra essere venuto meno è Hirving Lozano, l’acquisto più caro della storia del Napoli. Il messicano è stato voluto fortemente da Carlo Ancelotti, scrive Tuttosport. Ma il presidente De Laurentiis non è mai stato convinto, anzi, ha manifestato più volte la sua perplessità. Le motivazioni? Lozano è un esterno e nel Napoli ce ne sono ...

Edo De Laurentiis : “Vogliamo vincere - gruppo maturo con giocatori di qualità! Siamo in gara per lo scudetto. Castel Volturno? Speriamo in De Luca…” : Edo De Laurentiis intervista a Sky Sport Il vice presidente della SSC Napoli, Edo De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato anche della corsa scudetto: “Siamo presenti da anni a Castel Volturno e Siamo favorevoli a iniziative sociali anche per sviluppare questo territorio. C’è bisogno di una riqualificazione quanto prima, Speriamo che grazie al presidente De Luca possa ...

Messaggio di De Laurentiis alla squadra : “Per vincere bisogna essere pieni di rabbia” : Il presidente del Napoli De Laurentiis lancia un Messaggio ai suoi calciatori prima della partenza per Lecce. Lo rende noto La Gazzetta dello Sport. Messaggio De Laurentiis – “Spero che non si adagino sul successo ottenuto contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica”. Parole d’incoraggiamento, dunque che dovrebbero ...

Il tweet di De Laurentiis : «Spero che nessuno si adagi dopo il Liverpool» : Alla vigilia di Lecce-Napoli (in programma domani alle 15) arriva un insolito tweet di Aurelio De Laurentiis che forse ha avuto qualche strano sentore di rilassamento del gruppo, oppure più semplicemente ha voluto far sentire la giusta pressione. Sono le partite apparentemente semplici quelle che possono nascondere le maggiori insidie, soprattutto dopo un’impresa come quella di martedì sera contro il Liverpool. Ecco cosa ha scritto: Spero ...

Incontro in corso tra De Laurentiis e Auricchio per la convenzione - i dettagli : Come si legge sul Martino, E’ in atto l’Incontro tra Aurelio De Laurentiis e il capo di gabinetto del Comune Attilio Auricchio. Incontro in corso all’Hotel Vesuvio dalle 12.20 ed è presente anche Edo De Laurentiis, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano nella sua edizione online: “Stiamo lavorando per firmare una convenzione che sia utile per il Comune, per la società ma soprattutto per i ...

De Laurentiis contro Sarri : 'Turnover mio punto fermo - per questo non andavamo d'accordo' : In questo inizio di campionato di Serie A, non sono mancate le solite frecciate fra gli addetti ai lavori: nella giornata di sabato soprattutto il primo a 'lamentarsi' contro la Lega Serie A della scelta di giocare alle ore 15:00 è stato Sarri, che ha confermato come il caldo abbia influito sul gioco delle squadre. Non è mancata poi la risposta di Antonio Conte nel post partita di Inter - Udinese, quando in riferimento alle parole del tecnico ...