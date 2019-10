Da Trump una boutade sugli F-35 ma Conte chiarisca

In Siria Trump ha fatto a Putin l’ultimo di una serie lunga di favori : Roma. Se il presidente russo Vladimir Putin avesse potuto ottenere il finale perfetto per la sua campagna militare in Siria l’avrebbe immaginato così: l’America si ritira di colpo senza chiedere nulla in cambio, abbandona le sue postazioni militari nel nord del paese ai soldati russi, spinge i suoi

Dazi Usa - Trump annuncia una tregua nella guerra commerciale con la Cina : nessuna nuova sanzione dal 15 ottobre. Le Borse volano : Da una parte il fronte europeo, con i Dazi degli Usa pronti a scattare il 18 ottobre anche su una parte del made in Italy, dal parmigiano agli amari. Dall’altra l’annuncio di una prima “pace” che metterebbe fine alla guerra commerciale con la Cina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona che parla di “fase uno“: non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni ...

Dazi - una nuova crisi è in arrivo. E la politica di Trump ne è in gran parte responsabile : A dare tra i primi l’avviso che una complessa e pesantissima recessione era in arrivo è stato, nel febbraio 2008, il grande economista Nouriel Roubini con un articolo dal titolo più che eloquente: “Anatomy of a Financial Meltdown” (Anatomia di un crollo finanziario) che ora viene riproposto da Project Syndicate per festeggiare i 25 anni dall’inizio delle sue pubblicazioni. Di quella crisi, poi ribattezzata The Great Recession per distinguerla ...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti contro i curdi : “Vittime civili - colpita anche Kobane”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Curdi : “Ci sono vittime civili”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Siria - il vero obiettivo dell'invasione turca : creare un "protettorato ottomano". Da Trump una mezza retromarcia : Ormai è solo questione di ore. Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nord della Siria contro le milizie curdo-Siriane Pyg/Ypg e ha avvertito che Ankara “non tollererà mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”. obiettivo della Turchia è scongiurare la nascita di un’entità nazionale curda al confine. “La ...

Il ritiro di Trump è una mossa per la campagna elettorale : L’incertezza regna sovrana. L’unica cosa certa è che i curdi siriani, gli alleati degli Stati Uniti che hanno assicurato il grosso delle forze necessarie per sconfiggere l’Isis, si sentono abbandonati e traditi dagli americani. La decisione annunciata da Trump di ritirare i soldati americani lascia il campo libero alla Turchia, che considera quelle stesse forze curde alla stregua di pericolositerroristi.Ma, come spesso ...

Jeff Daniels sarà il direttore FBI licenziato da Trump in una miniserie CBS Studios : La capacità degli americani di raccontare la propria situazione politica attraverso i racconti seriali o cinematografici non ha probabilmente pari al mondo. Se da noi per raccontare gli anni di Tangentopoli con la trilogia 1992-1994 è stato necessario l'inserimento di personaggi di fantasia per diluire il riferimento al reale, negli Stati Uniti la norma è prendere la realtà magari attraverso un libro e portarla sullo schermo.Senza andare ...

Siria - viaggio tra i curdi abbandonati dagli Usa : “Da Trump una pugnalata alle spalle - Isis non è sconfitto”. In due mesi aumentati gli attentati : “Abbiamo 12mila miliziani dell’Isis nelle nostre carceri. Ma questo non è un affare che riguarda solo gli Stati Uniti. L’America è parte della coalizione internazionale ed è il Paese che si è preso il maggior numero di responsabilità”. Quando pronuncia queste parole ai microfoni de Ilfattoquotidiano.it, Mustafa Bali, portavoce delle milizie che hanno liberato il nord della Siria dai terroristi dello Stato Islamico, non sa che a Washington ...

Una seconda persona ha denunciato la telefonata fatta dal presidente Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky : Una seconda persona ha denunciato all’ispettorato generale dell’intelligence statunitense la telefonata in cui il presidente degli Stati Uniti Trump chiese al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di indagare su un presunto caso di abuso di potere che aveva coinvolto Joe Biden. La notizia