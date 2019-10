Treni in tilt in Liguria durante le piogge - Traversi sente Rfi : «Colpa di Autostrade». Aspi avvia verifiche : Il sottosegretario: «Allagamenti sui binari per il problema dello smaltimento delle acque provenienti dalle carreggiate autostradali». La Direzione di Tronco fa sapere: nessuna segnalazione arrivata negli ultimi giorni

Maltempo nelle Marche : auto bloccate nei sottopassi allagati - alberi sradicati e Treni in tilt : Violenti temporali e piogge torrenziali, accompagnati da forti raffiche di vento, hanno spazzato molte città della provincia di Ancona e della provincia di Fermo nel pomeriggio di lunedì causando numerosi danni e pesanti ripercussioni alla viabilità stradale per allagamenti. Un albero è caduto su due auto parcheggiate ma fortunatamente non ci son ferirti.Continua a leggere