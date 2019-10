The Outer Worlds supporterà il 4K solo su Xbox One X e non su PS4 Pro

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Mancano pochissimi giorni all'uscita di Thee Private Division, il publisher del gioco, ha dichiarato che il 4K sarà supportatosuOne X e non su PlayStation 4 Pro.Questa affermazione è sorprendente perché di solito, ogni gioco AAA di prossima uscita possiede miglioramenti su entrambe le piattaforme. Tuttavia c'è un precedente: anche con We Happy Few, titolo di Compulsion Games, il 4K era supportato suOne X, mentre su PlayStation 4 il gioco girava a 1080p.Thevi consente di navigare su Halcyon, una futuristica colonia spaziale, in un gioco di ruolo per giocatore singolo. Sarete in grado di sviluppare un personaggio nel tempo in base al vostro stile di gioco. Il gioco può applicare inoltre alcune caratteristiche al vostro personaggio a seconda dei tratti e difetti ricorrenti.Leggi altro...

Eurogamer_it : Il 4K in #TheOuterWorlds verrà supportato da #XboxOneX e non da #PS4Pro. - Ghido85 : RT @MondoXbox: Obsidian: The Outer Worlds è migliorato solo su Xbox One X, video dei primi 30 minuti -