Taekwondo | i ranking olimpici aggiornati | Vito Dell’Aquila virtualmente qualificato

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Siamo giunti al momento chiave del cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il. Infatti questo fine settimana si svolgerà il Grand Prix di Sofia (Bulgaria), ultima tappa stagionale prima delle finali di Mosca (Russia) ad inizio dicembre. Due eventi determinanti per ilolimpico, visto che il primo è di categoria G4 e il secondo G8 e metteranno quindi a disposizione molti punti, che potranno risultare decisivi per la qualificazione, visto che conterà la graduatoria stilata il 1° gennaio 2020. Al momento l’Italia avrebbe il pass in una sola categoria e potrebbe provare a ottenere ulteriori posti nel torneo di qualificazione continentale del prossimo anno. Andiamo quindi a scoprire idi tutte le categorie.Uomini -58 kg Sesta posizione perDell’Aquila, che è. ...

