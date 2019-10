Governo | Conte | ‘non penso affatto a fondare nuovo partito’

La nascita del Governo Conte - vista dagli utenti di Twitter : Il numero di tweet pubblicati nei giorni della fiducia al governo Conte sono stati in larga parte favorevoli al nuovo esecutivo, anche se i partiti di opposizione e i loro rappresentanti sono stati molto più attivi sul social rispetto a quelli di maggioranza. Lo riporta un'analisi svolta da Kpi6 per Agi che ha preso in esame i Contenuti condivisi dal 5 all'11 settembre. In totale sono stati 28 mila i tweet pubblicati e 177 mila le condivisioni. ...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Sono dalla parte delle famiglie e dei disabili che questo Governo ha completamente abbandonato cancellando persino l'unico interlocutore che avevano nell'esecutivo. Dopo i soldi, Renzi e Conte vogliono togliere anche la dignità a chi lotta ogni giorno per una speranza in più". Così il leader della Lega Matteo Salvini.

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – questa sera il premier Giuseppe Conte sarà ospite di 'Speciale Tg1', in diretta su Rai Uno a partire dalle 21.25.

**Ue : Conte - ‘per Governo pilastro - benessere italiani in perimetro Europa’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il prossimo Consiglio Europeo ha una duplice valenza politica, in chiave europea ed italiana. è il primo Consiglio Europeo dopo la nomina dei vertici delle Istituzioni dell’Unione Europea e si svolge poche settimane prima dell’avvio del mandato della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e del nuovo Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Questo Consiglio ...

Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal Governo Conte bis : Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Questa mattina all’alba, dopo un vertice di diverse ore, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2020, il decreto fiscale a essa collegato e ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, un testo ufficiale dove vengono riportate tutte le spese e le entrate che l’esecutivo stima per ...

"La priorità del Governo è la lotta all'evasione" - dice Conte : lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

Catalogna - seconda giornata di contestazioni. In migliaia cercano di entrare nelle sedi del Governo spagnolo : cariche della polizia : La Catalogna non si ferma. Continuano le proteste per le condanne di 12 leader indipendentisti: feriti, arresti e quasi 50 voli sospesi (lunedì 14 ottobre sono stati 110) hanno segnato il secondo giorno di manifestazioni in tutta la regione spagnola. Martedì si sono contati 131 feriti tra i manifestanti e 40 tra gli agenti. migliaia di persone si sono riunite di fronte alle sedi di rappresentanza del governo spagnolo, sia a Barcellona che a ...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – E' rientrato a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, dopo la visita a Tirana dove ha visto il primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama, e il Presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta. Conte questa sera presiederà il Cdm chiamato ad approvare il Documento programmatico di bilancio.

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Non è vero". Matteo Renzi risponde così a Bruno Vespa a Porta a Porta che gli chiede se voglia 'fare la festa' al premier Giuseppe Conte.

Whirlpool - Governo Conte "trattativa fallita"/ Lavoratori bloccano Autostrada Napoli : Whirlpool, fallita trattativa tra Governo Conte, Ministro Patuanelli e titolari azienda che vuole chiudere il sito di Napoli. Operai bloccano Autostrada A3

Whirlpool : Conte - ‘a lavoratori assicuro massima attenzione Governo’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Posso assicurare ai lavoratori massima attenzione a seguire questa vertenza”. Ad affermarlo è stato il premier Giuseppe Conte parlando a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. “C’è la massima attenzione -ha aggiunto il premier- da parte mia, da parte del ministro Patuanelli, quindi dell’intero governo a seguire questa ...

Raffaele Volpi a Pietro Senaldi : "Che cosa chiederò a Giuseppe Conte su Servizi segreti e Governo" : Il leghista che farà l’esame di fedeltà alla Repubblica al premier Conte è un pacato studioso di geopolitica, pavese di nascita, veneto di formazione e bresciano d’adozione. È in Parlamento dal 2008, anche se fino alla settimana scorsa non era noto ai più. «Sono della scuola di Giorgetti, al quale s

Governo - Salvini : “Per M5s il Pd era il partito di Bibbiano - ora va tutto bene. Conte? L’avvocato del ciuffo” : “Per il M5s, il Pd era il partito di Bibbiano e di mafia capitale. Ora va tutto bene, ma c’è un limite alla decenza. Nelle elezioni regionali addirittura il simbolo dei 5 stelle è sotto quello del partito democratico. Conte? È l’avvocato del ciuffo“. A dirlo, in una diretta Facebook, il leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca soprattuto gli ex alleati di Governo proprio per l’accordo fatto da Luigi Di Maio, a ...