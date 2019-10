Google Stadia svela la sua interfaccia con un imperdibile video

Google svela altri dettagli di Stadia - fra cui l’interfaccia per TV e smartphone : A poche settimane dal lancio di Google Stadia scopriamo le scelte di design del controller così come l'interfaccia TV e per smartphone L'articolo Google svela altri dettagli di Stadia, fra cui l’interfaccia per TV e smartphone proviene da TuttoAndroid.

Uscita di Google Stadia è ufficiale : a novembre inizia la rivoluzione dei videogame : L'Uscita di Google Stadia è stata finalmente annunciata in via ufficiale. Nel corso dell'ultimo panel del colosso di Mountain View, e poi sulle pagine dell'account Twitter ufficiale, la dirigenza a capo del seducente progetto dedicato al gaming in streaming invita tutti i curiosi a segnare la data del 19 novembre 2019 sui propri calendari. Quella che renderà quindi disponibile il servizio in Nord America e Europa, Italia compresa. ...

Google Stadia ha finalmente una data di uscita : Ottima notizia per tutti quelli che stanno aspettando l'arrivo di Google Stadia. Google ha annunciato che il servizio di streaming di videogiochi verrà pubblicato a partire dal 19 novembre.La notizia è stata rivelata oggi durante l'evento Pixel 4 di Google. Sia la Founder's Edition che la Premiere Edition di Stadia verranno spedite nello stesso ordine in cui sono stati ricevuti i preordini. Chi ha preordinato riceverà un'email quando il pacco ...

Google Stadia farà il suo debutto il 19 novembre - anche in Italia : Google Stadia ha finalmente una data di debutto ufficiale: il servizio di gaming in streaming di Big arriverà il 19 novembre 2019, anche in Italia L'articolo Google Stadia farà il suo debutto il 19 novembre, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il successo di Google Stadia a rischio in diverse nazioni? : Un nuovo studio condotto dalla società BroadbandNow sulla disponibilità della rete internet sottolinea la più grande sfida che Stadia porrà per i consumatori. Secondo lo studio, quasi 6 milioni di giocatori negli Stati Uniti probabilmente supererebbero i loro limiti mensili di traffico dati a banda larga se passassero tutti i giorni a giocare su Stadia.Come riportato da VICE, lo studio di BroadbandNow afferma che Stadia potrebbe mettere i ...

Google Stadia : la latenza negativa farebbe consumare troppi dati : Di recente si è parlato molto sulla possibile introduzione da parte di Google della latenza negativa in Google Stadia, cioè nella possibilità di inviare al server alcuni frame anticipando le possibili azioni del giocatore, in modo da diminuire significativamente il lag e mantenere l'esperienza di gioco sempre fluida. Questa tecnologia, possibile ma complessa, richiederebbe però il consumo di dati molto più alto rispetto a un normale game ...

Ecco come Google ha ideato il controller di Stadia : La design director Isabelle Olsson ha svelato in un'intervista alcuni interessanti retroscena dietro la realizzazione del controller di Google Stadia.Alcuni potrebbero affermare che in fin dei conti il design del controller di Stadia non differisca molto da quelli già presenti sul mercato. Tuttavia in realtà per arrivare al prototipo definitivo sono stati necessari mesi e mesi di duro e attento lavoro.come spiega la Olsson, la versione finale ...

Google conferma che i giochi su Google Stadia saranno a risoluzione 4K a 60 fps : I titoli presenti al lancio su Google Stadia saranno trasmessi a risoluzione 4K a 60 frame al secondo L'articolo Google conferma che i giochi su Google Stadia saranno a risoluzione 4K a 60 fps proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia entro 1-2 anni sarà più veloce e reattiva rispetto a console e PC : Durante un'intervista il capo ingegnere di Google Stadia, Madj Bakar, ha affermato che la società sta raggiungendo livelli superiori per quanto riguarda l'esperienza di gioco grazie all'apprendimento automatico della piattaforma. entro un paio di anni Stadia, sempre secondo le previsioni di Bakar, sarà più veloce e reattiva rispetto a console e PC."In definitiva ipotizziamo che tra un anno o due avremo giochi che funzioneranno più velocemente e ...

Il co-fondatore di Croteam lascia lo studio di Serious Sam per unirsi a Google Stadia : Alen Ladavac, co-fondatore di Croteam, ha lasciato lo studio per unirsi a Google München e lavorare alla nuova piattaforma di streaming Stadia (via Gamasutra)."Con il cuore colmo di tristezza, mi sono separato dai miei cari amici e colleghi di Croteam", ha annunciato su LinkedIn. "Vi amo tutti, ragazzi e ragazze, e non dimenticherò mai tutti gli anni meravigliosi che ho trascorso con voi e le cose fantastiche che abbiamo creato." Ladavac è ...

Red Dead Redemption 2 sarà anche su Stadia al lancio del servizio Google : Se da un lato è notizia delle scorse ore l'annuncio della data di uscita di Red Dead Redemption 2 su PC, ora sappiamo che il celebre titolo di Rockstar Games sarà presente anche su Google Stadia, il servizio di gaming in streaming che tanto sta facendo parlare di sé in questi mesi. Per la precisione Red Dead Redemption 2 sarà giocabile fin dal lancio di Stadia. L'annuncio arriva direttamente da Rockstar tramite un post nel blog ufficiale. /Non ...

Stadia è iniziato con Chromecast e con Star Labs Google punta al raggiungimento del "prossimo miliardo di giocatori" : Dopo l'elenco dei giochi di Google Stadia aggiornato con gradite aggiunte (e alcune rimozioni), arrivano nuove interessanti informazioni sulla piattaforma del colosso tecnologico.Nello specifico, apprendiamo ora nuovi dettagli che riguardano le origini e il futuro di Stadia grazie ad alcune testate come The Information .Si scopre che il progetto Stadia è partito da Chromecast, con i primi tentativi di entrare nel mondo dei videogiochi con un ...

Il nuovo elenco dei titoli per Google Stadia aggiunge alcuni giochi ma ne rimuove altri : Ottobre è ormai iniziato, il che significa che siamo sempre più vicini al lancio del servizio Google Stadia. Un nuovo elenco di giochi che saranno disponibili su Stadia è stato recentemente annunciato e contiene alcune sorprese. Diversi giochi molto attesi come Cyberpunk 2077 e Watch Dogs Legion sono stati aggiunti. Tuttavia, Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV e Samurai Shodown, che comparivano su precedenti elenchi ufficiali, sono stati ...

Ubisoft spiega il forte entusiasmo per Google Stadia : A MCV, il direttore esecutivo di Ubisoft, Alain Corre ha espresso l'entusiasmo della società per Google Stadia. La compagnia sta pubblicando la maggior parte dei suoi titoli recenti su Stadia con sei giochi che saranno disponibili al lancio della piattaforma a novembre. Alain Corre esprime due interessi principali per Stadia: l'espansione della base di installazione di Ubisoft a una nuova generazione di giocatori e il potenziale hardware dei ...