Taranto | trovati ordigni bellici sotto un cespuglio

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Emanuela Carucci Risalgono alla seconda guerra mondiale e sono stati segnalati da alcuni passanti. Per dissinnescarli è stato necessario l'intervento degli artificieri della polizia Sono stati segnalati da alcuni passanti, dueche erano nascostiun. Probabilmente erano lì da circa ottant'anni, ma nessuno prima d'ora si era accorto della loro presenza. È accaduto a, nel quartiere Paolo VI. Subito sul posto sono intervenuti il personale della squadra volanti della questura e gli artificieri della polizia di stato che, dopo aver costatato la reale presenza dei due, hanno immediatamente isolato la zona, a pochi metri dalla carreggiata stradale, e dato inizio alle procedure necessarie per la messa in sicurezza dell'area. Con il successivo supporto dei vigili del fuoco, intervenuti con un piccolo escavatore, è stata creata una camera ...

Trmtv : Taranto, trovati due ordigni bellici in un cespuglio - PugliaStream : Cavalli, dopo la morte di Nerone scattail sequestro del maneggio Animali trovati in pessimo stato -