Questo bug di Google Assistant potrebbe prosciugare la batteria dello smartphone

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 15 ottobre 2019) In alcuni casisembra creare degli inconvenienti quando esiste più di un dispositivo nelle vicinanze con il rilevamento della hotword "Ok" abilitato. Mentre dialogavano conHome, alcuni utenti hanno notato cheaveva rilevato la hotword anche sul loro Pixel 3 o Pixel Slate sui quali è rimasto attivo mantenendo lo schermo acceso per un tempo infinito. L'articolobug dilaproviene da TuttoAndroid.

n_cate : @ValentinaKermit @imthegts Anche a me succede ogni tanto, vado a tentativi finché non va a buon fine. Però trovo as… - DiegoPrioretti : Producono l'hardware ed il software di quelle macchine eppure rilasciano un os con questo bug? ?? -