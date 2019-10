Pago di nuovo single e il web lo vuole sul trono di Uomini e Donne

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Luana Rosato Ora chenon è più legato a Serena Enardu, il popolo della rete lo acclama e chiede a Maria De Filippi di dargli la possibilità di sedere suldiUscito sconfitto sentimentalmente da Temptation Island Vip,è diventato ilesempio di uomo perfetto per gli utenti della rete che lo vorrebbero vedere prossimamente suldi. Finita la sua relazione con Serena Enardu davanti alle telecamere di Canale 5,è stato fortemente sostenuto dal pubblico da casa che ha visto in lui "un vero esempio di uomo, compagno e fidanzato". Innamorato della sua donna anche quando lei si è “comportata da vera mer..”, il cantante sardo è riuscito a conquistare le simpatie dei telespettatori che hanno tifato per lui fino all’ultimo momento. Il popolo del web lo ha acclamato anche per la sua uscita di scena finale e, ora che è tornato ...

periodicodaily : #uominiedonne #tronisti Uomini e Donne: Pago sarà il nuovo tronista? La verità - Spettacolo Periodico Daily - sonia_panella : Cosa ho imparato da questa edizione: -Pago uomo meraviglioso -La caldonazzo che asfalta anche la vita -La Pettinell… - Val8774 : RT @_itsmeserena: Gabriele Pippo puoi produrre il nuovo disco di Pago? Ti giuro che lo compro. #temptationislandvip -