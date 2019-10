Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Sicuramenteancora là acontro l’esercito turco”. A parlare è Davide Grasso, uno dei combattenti italiani inal fianco dei curdi contro lo Stato Islamico, con Fabrizio Maniero, Jacopo Bindi, Paolo Andolina e Maria Edgarda Marcucci. Con loro c’era Lorenzo Orsetti, il combattente “Tekoser”, che inè morto sul campo nel marzo sc. “Il tradimento di Erdogan, così come quello di Trump, erano attesi da tempo” spiega Grasso all’Huffpost commentando le cronache dell’ultima settimana.Da giugno sc, Davide Grasso non è più sottoposto a “sorveglianza speciale”, così come Fabrizio Maniero. Per gli altri tre invece, il giudizio è sospeso “per la necessità di acquisire ulteriori elementi su alcuni episodi verificatisi ...

myo75ho : RT @HuffPostItalia: 'Orso sarebbe in Siria a combattere. Nel Rojava l'Isis può rinascere' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Orso sarebbe in Siria a combattere. Nel Rojava l'Isis può rinascere' - HuffPostItalia : 'Orso sarebbe in Siria a combattere. Nel Rojava l'Isis può rinascere' -