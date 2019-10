L’Unione europea è divisa di fronte all’offensiva turca in Siria

Siria - Di Maio : “Blocco export di armi alla Turchia da tutti i Paesi delL’Unione europea. In Italia decreto ministeriale nelle prossime ore” : nelle prossime ore l’Italia varerà un decreto ministeriale “che devo firmare come ministro degli Esteri” per bloccare “l’export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni”. A dirlo, a margine del Consiglio europeo, il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Che ha annunciato: “tutti i Paesi dell’Unione europea si impegnano a ...

L’Unione europea ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare della Turchia in Siria : Il Consiglio dell’Unione Europea, l’organo che raduna i rappresentanti dei governi dell’Unione, ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare che la Turchia sta portando avanti in queste ore contro i curdi Siriani nel nordest della Siria, e che negli ultimi sviluppi ha

“La Turchia invade L’Unione europea con cibi pericolosi - al 2° posto per allarmi alimentari” : “La Turchia invade l’Unione Europea con cibi pericolosi e si classifica al primo posto, addirittura davanti alla Cina, per allarmi alimentari fatti scattare nella Ue, dall’ortofrutta con pesticidi oltre i limiti ai fichi secchi con eccesso di aflatossine cancerogene come pure pistacchi e nocciole“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle ipotesi di bloccare il processo di adesione all’Unione Europea e di pianificare ...

Parigi : sanzioni ai turchi. Ma il timore di ritorsioni spacca L’Unione europea : Merkel cauta. L’unanimità necessaria complica l’intesa. Ipotesi di multe contro le trivellazioni al largo di Cipro

Germania - l’attentato di Halle è figlio del vuoto lasciato dalL’Unione Europea : di Claudia De Martino* L’antisemitismo in Europa è una fenice continuamente risorgente dalle proprie ceneri: numerosi articoli documentano con grande dovizia che il numero degli incidenti a sfondo razziale antisemita sono costantemente in crescita in Europa, con un +20% in Germania, +16% in Gran Bretagna e un drammatico +74% in Francia nel 2019 rispetto al 2018. Molti episodi si limitano a violenze, oltraggi, atti vandalici, provocazioni o ...

L’Unione europea stila una relazione sui rischi legati alla sicurezza del 5G : Secondo l'Unione Europea potrebbe essere piuttosto rischioso affidarsi ad un'azienda fornitrice di apparecchiature 5G L'articolo L’Unione Europea stila una relazione sui rischi legati alla sicurezza del 5G proviene da TuttoAndroid.

Facebook dovrà rendere inaccessibile un suo contenuto in tutto il mondo se glielo chiede un paese europeo - ha deciso la Corte di giustizia delL’Unione Europea : La Corte di giustizia dell’Unione Europea (l’organo che garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’UE) ha stabilito che ogni paese dell’Unione può ordinare a Facebook di rimuovere post, immagini e video, e di fare in

NelL’Unione europea sarà più facile riparare gli elettrodomestici : I produttori dovranno rendere disponibili i ricambi fino a 10 anni, e consegnarli rapidamente: lo scopo è ridurre sprechi e sostituzioni premature

Mercoledì il Regno Unito presenterà alL’Unione europea una nuova proposta di accordo su Brexit : Il governo del Regno Unito ha annunciato che Mercoledì verrà presentata all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit, per evitare la possibilità che il Regno Unito esca dall’unione senza un accordo (“no deal”). La proposta è stata descritta

Google non mostrerà più le anteprime degli articoli nelL’Unione europea - a cominciare dalla Francia : Google ha annunciato che nell’Unione Europea non mostrerà più le anteprime degli articoli dai siti di notizie nelle pagine dei risultati del suo motore di ricerca, limitandosi a pubblicare titolo e se presente la miniatura dell’immagine che accompagna l’articolo. Il

Secondo L’Unione europea - Google non dove garantire il diritto all’oblio in tutto il mondo : Google (foto: Olly Curtis/Future via Getty Images) La Corte di giustizia europea ha stabilito che Google ha l’obbligo di applicare il diritto all’oblio in Europa ma non a livello globale. Con la sentenza del 24 settembre i giudici del Lussemburgo mettono fine a un contenzioso iniziato nel 2016, quando la Commission nationale de l’informatique et des liberté, l’autorità francese per la privacy, aveva chiesto al colosso di Mountain View il ...

Google non dovrà estendere il diritto all’oblio fuori dalL’Unione Europea : I link rimossi nelle pagine dei risultati europee dei motori di ricerca continueranno a essere visibili nel resto del mondo

Il Tribunale delL’Unione europea ha stabilito che FCA deve pagare 30 milioni di euro di tasse al Lussemburgo : Il Tribunale dell’Unione europea, uno dei due organi che compongono il sistema giurisdizionale dell’Unione e il secondo per importanza dopo la Corte di giustizia dell’Unione, ha stabilito che il gruppo automobilistico Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dovrà pagare circa 30 milioni di euro

Il presidente di turno del Consiglio delL’Unione europea ha detto che il Regno Unito deve presentare il suo “piano” per Brexit entro la fine di settembre : Il primo ministro finlandese Antti Rinne, attualmente a capo del Consiglio dell’Unione Europea per i sei mesi di presidenza della Finlandia, ha detto che lui e il presidente francese Emmanuel Macron si sono messi d’accordo sul fatto che il governo