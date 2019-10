LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1 | i voti in DIRETTA | Bernardeschi subito in rete

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADI0-1: Sirigu 7:una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella sua fascia, riesce a prendere le misure durante il primo tempo. Mancini 6: Tiene bene accanto a Romagnoli facendosi vedere attivo in fase di costruzione di gioco. Romagnoli 6.5: Comanda la difesa con autorità e alza la linea difensiva per la tattica del fuorigioco. Biraghi 7: Sempre presente in zona offensiva si fa trovare pronto per mettere cross interessanti. Zaniolo 6.5: Partito lentamente comincia a prendere le misure per servire le punte. Cristante 6.5: Il regista della squadra si muove bene accorciando sempre per l’appoggio corto in fase offensiva. Verratti 7 : Vederlo giocare è ...

