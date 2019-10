Giulio Ciccone : “I grandi giri sono la mia dimensione. Imparerò tanto da Vincenzo Nibali” : BERGAMO – La classifica degli scalatori al Giro e l’aver vestito la Maglia Gialla al Tour de France, eppure Giulio Ciccone non si vuole fermare qui. Nel 2020, sempre in maglia Trek-Segafredo, c’è un Nibali da cui imparare e una dimensione da corridore da modellare ulteriormente per arrivare sempre più in alto. Fra bilanci ed ambizioni, l’abruzzese si racconta. Giulio, vuoi tracciare un bilancio di questo ...

Giro di Lombardia 2019 : tutti gli italiani in gara. Vincenzo Nibali e Davide Formolo le punte - c’è Giulio Ciccone : Diversi corridori italiani potranno lasciare il segno al Giro di Lombardia 2019. La 113ma edizione della Classica delle Foglie Morte andrà in scena sabato 12 ottobre e sarà l’ultima grande corsa della stagione. La sfida per la vittoria si svolgerà su un percorso di 243 km da Bergamo a Como, che come di consueto offrirà spettacolo con un finale impegnativo e adatto agli attacchi. I riflettori saranno puntati su Vincenzo Nibali, che andrà a caccia ...

Ciclismo – Giulio Ciccone torna alla Coppa Agostoni dopo la malattia della madre : “ecco cosa ho fatto quando ho saputo che stava male” : Giulio Ciccone alla Coppa Agostoni: i commoventi racconti del ciclista italiano sulla malattia della madre E’ finalmente arrivato il momento del Trittico Lombardo: a due settimane dal Mondiale di Ciclismo 2019 i ciclisti soo pronti a scendere in strada oggi per la 73ª Coppa Agostoni. In sella alla sua bici, insieme a Viviani e Ganna ci sarà anche Giulio Ciccone, che nel 2019 ha disputato una fantastica stagione. Con la maglia azzurra ...

Ciclismo - Giulio Ciccone : “Adesso so dare il giusto valore alla vita. Ci tenevo a tornare a correre in Italia” : E’ un Giulio Ciccone provato, ma anche riflessivo, quello che arriva a disputare la Coppa Agostoni a due settimane dal Mondiale nello Yorkshire. Dopo il Tour de France, infatti, il ciclista abruzzese ha dovuto fare i conti con qualcosa di molto più grande delle corse: la malattia della madre, scoperta a Grande Boucle conclusa. Ne ha parlato alla penna di Luca Gialanella per La Gazzetta dello Sport. Sulla durezza del momento: “Adesso ...