Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Un malore improvviso all’interno dellaVogue di Castelsardo, quando da poco erano passate le 6 di domenica mattina, mentre festeggiava ildi un'amica. Poi la corsa disperata all’ospedale, a bordo di un’ambulanza medicalizzata del 118. Ma per Enrica Bianco, 29, parrucchiera originaria di Castelsardo, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere, durante il tragitto al pronto soccorso dell’ospedale di. Forse a causa di un arresto cardiaco. Una morte improvvisa ed inaspettata, proprio al termine di una giornata diper ildi una sua carissima amica. La giovane infatti aveva partecipato alle nozze, in chiesa, poi tutti insieme si erano trasferiti in ristorante per il classico pranzo nuziale.tutti i festeggiamenti, a fine serata, il gruppo di amici aveva deciso di terminare in bellezza la giornata di. Insieme si ...

Ventogal : Sassari: perde la vita a 29 anni dopo una festa di matrimonio in discoteca - calbecca : @dinamo_sassari @PallTrieste Si vince si perde l'importante uscire dal campo sapendo di aver fatto il massimo per vincere - f8f129939d444f6 : Vedi perché il basket è bello @parallelecinico @LegaBasketA.. Varese perde di 30 con Sassari.. Ma batte di 30 Tries… -