PS5 e XBOX Scatlett | ultime notizie

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ne sono sicuri : PS5 e Xbox Scarlett "saranno fantastiche" : CD Projekt RED era presente al PAX Australia con il suo Cyberpunk 2077 e lo sviluppatore John Mamais ha condiviso il suo pensiero sulle imminenti PS5 e Xbox Scarlett in un'intervista con Gamespot."Saranno fantastiche È sempre bello avere nuove console in uscita e non vedo l'ora di lavorarci. Vedremo cosa riusciremo a fare con i nuovi sistemi. È divertente vedere evolversi i giochi; sembrano sempre più realistici. Più potente è la tecnologia o le ...

Devolver Digital entusiasta di PS5 e Xbox Scarlett - ma sarà difficile vedere la differenza con l'attuale generazione di console : Uno dei fondatori di Devolver Digital, publisher dietro giochi come Hotline Miami, non vede l'ora che Sony e Microsoft lancino le loro piattaforme di prossima generazione. Parlando con GameSpot al PAX Australia, Graeme Struthers ha dichiarato di essere entusiasta del lancio di PlayStation 5 e Xbox Project Scarlett nel 2020, in parte perché si prevede che questi sistemi saranno un'occasione per tutti gli sviluppatori, grandi e piccoli.Non è ...

PS5 ed Xbox Scarlett - gli sviluppatori di Rage 2 e Just Cause alla ricerca di personale per una nuova IP : Stanno cominciando a comparire i primi annunci di lavoro dedicati allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.Lo studio di sviluppo di Just Cause e Rage 2, Avalanche Studios, è alla ricerca di due nuove figure. Il primo ruolo, che ha sede presso l'ufficio di New York, è quello del "Build Engineer" che guiderà un team "costruendo e gestendo una base di codice ampia e complessa per ...

Playing for the Planet : PS5 - Xbox e Stadia unite per l’ambiente : PS5, è questo il nome da segnare per quanti guardano al futuro del gaming. Almeno per quelli che si dichiarano fedeli all'universo Sony, colosso giapponese che si prepara ad annunciare al grande pubblico la prossima console della grande famiglia PlayStation. Non solo, il quinto device casalingo made in Japan - per cui sono già state ufficializzate alcune delle caratteristiche tecniche e delle feature integrate - strizzerà l'occhio anche a chi ...

PS5 ed Xbox Scarlett : il CEO di Take-Two afferma che i costi di sviluppo dei titoli non aumenteranno drasticamente : Sia Sony che Microsoft si stanno gradualmente dedicando alla creazione delle loro prossime console. Ma con l'avvicinarsi della nuova ondata di tecnologia, alcuni sembrano non essere troppo preoccupati dell'eventuale aumento del costo di sviluppo.Durante una conferenza tenutasi recentemente, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha affermato che la sua società non si aspetta ulteriori costi di sviluppo per quanto riguarda la creazione di giochi su ...

PS5 e Xbox Scarlett saranno "Always Online"? : Gli sviluppatori di NHL 20 hanno dichiarato che, secondo loro, le prossime console di nuova generazione PS5 e Xbox Scarlett saranno "always online", ovvero saranno perennemente connesse alla rete.Questo, in parole povere, significa semplicemente che per giocare potrebbe rendersi necessaria la connessione ad internet."C'è così tanto nell'aria ora, abbiamo solamente iniziato a pensarci. Abbiamo qualche idea, sai, una delle cose a cui penso ...

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world third party che utilizzerà la tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world di terze parti che utilizzerà la tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...