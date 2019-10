Ministro Speranza | “La priorità è abolire il superticket”

Farmaco per la transizione ormonale rincarato del 300% - le associazioni al Ministro Speranza : “Tuteli la salute delle persone trans” : Il suo nome è “Progynova”, è fabbricato della tedesca Bayer ed è un Farmaco a base di estrogeni, ritenuto indispensabile per molte persone trans che hanno scelto di sottoporsi per tutta la vita alla Terapia ormonale sostitutiva. Fino a poco più di una settimana fa era inserito nella cosiddetta fascia A dei medicinali, cioè quelli completamente a carico del Sistema sanitario nazionale (salvo alcune Regioni, dove costava 3 euro). A partire dall’1 ...

Infermieri al Ministro Speranza : attuare il patto per la salute : Infermiere di famiglia, carenze, specializzazioni Infermieristiche e conferma dei contenuti del patto per la salute che prevede un forte rilancio

Sanità - il Ministro Speranza chiede 3 - 5 miliardi e l’addio al superticket : Le richieste nella nuova bozza del Patto per la Salute che il ministero ha inviato alle Regioni. Nel mirino anche l’emergenza della carenza dei medici.

Sanità privata. UGL Sanità positivo incontro con Ministro Speranza : Tavolo di confronto rinnovo CCNL Sanità privata: l’UGL Sanità moderatamente positivista dopo incontro con Ministro Speranza Rinnovo CCNL Sanità privata, Gianluca Giuliano (UGL): “Moderatamente soddisfatti dopo il tavolo di confronto odierno, positivo l’incontro con il Ministro della Salute Speranza sulle priorità del comparto” L’UGL Sanità era oggi tra le organizzazioni sindacali invitate al tavolo di confronto con ...

Associazione pazienti a Ministro Speranza - prioritarie cure standard intestino : Roma, 17 set. (AdnKronos Salute) – “E’ prioritario attivare percorsi diagnostici terapeuti per i pazienti con malattie intestinali croniche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, faccia in modo che le Regioni che non si sono ancora dotate di percorsi assistenziali dedicati, lo facciano, per evitare che i cittadini siano costretti a spostarsi per essere curati”. E’ l’appello del direttore generale ...

Conte bis - il Ministro della Salute Speranza : "Priorità combattere le disuguaglianze" : (Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2019 Conte bis, il ministro della Salute Speranza: "Priorità combattere le disuguaglianze" Il Presidente della Repubblica ha ricevuto a Palazzo del Quirinale il Prof. Giuseppe Conte, il quale, sciogliendo la riserva, ha accettato di formare il nuovo Governo e ha so

Chi è Roberto Speranza : carriera e biografia del nuovo Ministro della salute : Chi è Roberto Speranza: carriera e biografia del nuovo ministro della salute È forse tra i nomi meno attesi nella compagine del nuovo governo. Non era entrato se non di sfuggita nel carosello del toto-ministri degli ultimi giorni. Per Liberi e Uguali si era fatto più spesso il nome di Muroni o Grasso. Eppure Roberto Speranza non è certo una new entry della politica, in cui è protagonista, a sinistra, da alcuni anni. 40enne, di Potenza ...