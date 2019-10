Manovra | non ci sarà Cdm oggi | domani alle 21

Manovra - Conte : “Iva non sarà rimodulata - Anzi sono state trovate ulteriori risorse” : “L’Iva non sarà rimodulata, Anzi: la bella notizia è che abbiamo trovato ulteriori risorse”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Avellino alla vigilia del Consiglio dei Ministri che dovrà definire la bozza del testo della Legge di Bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. L'articolo Manovra, Conte: “Iva non sarà rimodulata, Anzi sono state trovate ulteriori risorse” proviene ...

Manovra - Fioramonti : “Se non troverò risorse agirò di conseguenza”. “Dimissioni? Sono un uomo di parola” : “In questi giorni si sta lavorando alla legge di Bilancio: Sono fiducioso che si troveranno tutte le risorse per rilanciare la scuola, l’università e la ricerca. Ho fatto delle proposte che in parte si stanno discutendo e in parte si troverà una sintesi. Mie dimissioni se non verranno trovate le risorse? Io Sono un uomo di parola, ho detto che voglio dare un segnale importante. Servono delle risorse perché vogliamo dare un segnale ...

Manovra - dalle spese mediche allo sport : detrazioni fiscali solo per chi non paga in contanti : La Manovra porta con sé novità anche in tema di detrazioni fiscali: il governo sta pensando di rendere tracciabili i pagamenti - dalle spese mediche a quelle funebri e per attività sportive - che danno diritto alla restituzione Irpef, alleggerendo così il carico di tasse. Si accederà ai bonus, insomma, solo se i pagamenti saranno tracciabili.Continua a leggere

Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni - la novità nella Manovra : Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni, la novità nella Manovra Una delle parole chiave più importanti correlate alla Manovra 2020 corrisponde certamente alla lotta all’evasione fiscale. Lo Stato cercherà in tutti i modi di risolvere le questioni pendenti tra i contribuenti e il fisco, anche al fine di recuperare quei miliardi di euro (7,2 per l’esattezza) comunicati nella NaDef. Non solo lotteria degli scontrini, che incentiverà ...

Manovra - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere

Manovra : Cisl - ‘quota 100 va confermata - non va toccata’ : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 deve essere confermata. Senza modificare nulla e senza allungare le finestre, altrimenti chi ha già dato il preavviso di dimissioni che fa? E se l’azienda o la Pa non lo ‘riprende’? Rimane senza stipendio e pensione per mesi in attesa?”. Così in una nota il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga responsabile della previdenza. “Bisogna smetterla di giocare ...

Manovra : Cisl - ‘quota 100 va confermata - non va toccata’ : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 deve essere confermata. Senza modificare nulla e senza allungare le finestre, altrimenti chi ha già dato il preavviso di dimissioni che fa? E se l’azienda o la Pa non lo ‘riprende’? Rimane senza stipendio e pensione per mesi in attesa?”. Così in una nota il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga responsabile della previdenza. “Bisogna smetterla di ...

Manovra - Boccia non ci sono grandi aspettative : Manovra, Boccia: "Non ci sono grandi aspettative riguardo alla Manovra. C'e' il nodo risorse che va considerato.

Manovra : Di Maio - ‘Iva non deve aumentare come promesso’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Credo che in questo momento l’Italia abbia bisogno di una legge di Bilancio che prima di tutto non faccia aumentare l’Iva, lo abbiamo promesso agli italiani e si deve fare”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno. L'articolo Manovra: Di Maio, ‘Iva non deve aumentare come promesso’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sondaggi elettorali Piepoli : Manovra non piace a quasi un italiano su due : Sondaggi elettorali Piepoli: manovra non piace a quasi un italiano su due La manovra economica approvata dal governo Conte sembra non piacere alla maggioranza relativa degli italiani (47%). Il Nadef preparato dall’esecutivo giallo rosso riceve il giudizio positivo di un terzo dei cittadini (31%). Sono questi i numeri degli ultimi Sondaggi elettorali dell’istituto Piepoli per Povera Patria, andati in onda lunedì 7 ottobre. La ...

Assegno unico per i figli addio : non sarà in Manovra. Eco-bonus per i motorini : L'Assegno unico per i figli dovrà attendere periodi migliori. Costa troppo e i soldi adesso non ci sono. Meglio farsene una ragione ed evitare scontri fratricidi. Passa così - senza...

Manovra - governo frena sul bonus figli : non sarà in Manovra. Spunta la sugar tax : L'assegno unico per i figli non ci sarà. Il governo mette subito uno dei primi paletti alla legge di bilancio. Nel fine settimana, probabilmente sabato, un vertice di maggioranza dovrebbe...

Manovra - slitta l’assegno unico per i figli a carico : “Non ci sarà nel 2020” : L'assegno unico per le famiglie con figli a carico rimane un obiettivo per il governo, ma non verrà messo in campo già con questa legge di Bilancio e quindi slitterà almeno al 2021. Mentre in quello stesso anno andrà a scadenza la quota 100 che, come assicura parlando della Manovra e della Nota di aggiornamento al Def il viceministro all'Economia Antonio Misiani, non verrà rinnovata.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : “Daspo ai commercialisti e tassazione contante sono fake news. Manette agli evasori non sono allo studio” : Il daspo ai commercialisti e la tassazione del contante sono “fake news”. E allo studio non c’è neanche il carcere per gli evasori. In audizione davanti alle commissioni Finanze il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, fa il punto sulla nascente legge di Bilancio e lamenta che “mi tocca ogni giorno smentire fake news”. Il daspo per i commercialisti, dice, “non esiste” e aggiunge che anche le ...