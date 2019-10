Golf | analisi Open d’Italia 2019 | trionfa Wiesberger | emozioni a non finire con Pavan e

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L’d’Italiadisi è concluso ieri con un ribaltamento di fronte che ha portato alla terza vittoria stagionale il trentaquattrenne austriaco Bernd. Il nuovo numero 1 della Race to Dubai è stato in grado di recuperare i tre colpi che lo separavano dalla vetta del leaderboard occupata dall’inglese Matthew Fitzpatrick e si è portato così a casa il settimo trofeo in carriera sullo European Tour, in quella che era anche la quinta tappa stagionale delle Rolex Series. Un’edizione davvero speciale, quella dell’OlgiataClub di Roma, che vedeva tantissime star al via a contendersi il lauto montepremi di 7 milioni di dollari. Il sole ha baciato il campo per tutti quattro i round, rendendo ancora più speciale il campo par 71 del Percorso Ovest, situato nella meravigliosa e storica regione dell’Olgiata romana. La stella più attesa di ...