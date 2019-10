Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Non sono poche le difficoltà per ildicon il, come riporta oggi ladello Sport. Nonostante il calciatore si sia dimostrato fondamentale anche per la formazione di Ancelotti, le parti non riescono a trovare un’intesa ed è questo il motivo per cui lo spagnolo sta guardando con simpatia alla Cina che gli avrebbe offerto 10Attualmente il suo stipendio è di 3di euro all’anno e l’attaccante vorrebbe che gli venisse confermato per altre due stagioni. Il club sarebbe anche disposto a cedere sulla durata, ma vorrebbe ridurre l’ingaggio di un milione a stagione. In pratica, si potrebbe chiudere a 2all’anno. Intanto, però, l’agente del giocatore,, ha chiesto un incontro con De Laurentiis, vuolergli un riconoscimento economico per quanto fatto dal suo assistito, quindi unai 3percepiti dallo ...

napolista : Gazzetta: rinnovo #Callejon, il #Napoli offre 2 milioni. #Quilon chiede un aumento rispetto ai 3 che già prende Ap… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Gazzetta - Il rinnovo di Callejon legato a Giuntoli: il Napoli fissa l'offerta, Quilon ha chiesto un incontro con D… -