Gazzetta | Liechtenstein-Italia | Di Lorenzo dovrebbe partire titolare

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) In previsione della partita dell’contro il, la tentazione di Mancini, scrive ladello Sport, è di cambiare tutto. Rispetto alla formazione scesa in campo contro la Grecia, l’idea è di cambiarne undici su undici. “sarebbe anche un modo elegante per ringraziare idealmente tutti gli azzurri che hanno contribuito alla qualificazione record (7 vittorie su 7). L’idea, tra l’altro, non dispiacerebbe ai club dei titolari, tenuti a riposo”. Una tentazione che ieri, in allenamento, è stata provata. Oggi il ct deciderà. Se non saranno 11, sicuramente, scrive la rosea, cambieranno almeno 7-8 elementi. In sette partite ilha raccolto 2 punti e 2 gol (e ne ha incassati 20), ma in casa ha totalizzato solo un pareggio e due sconfitte, dunque non è da sottovalutare. Da qui a giugno, Mancini farà i suoi esperimenti, anche se senza ...

