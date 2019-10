Clizia Incorvaia su Riccardo Scamarcio a Non è la D’Urso | «Con lui solo un bacio | quando

Il web attacca Clizia Incorvaia dopo Live! : "Sei ciò che le donne ripudiano" - : Luana Rosato Clizia Incorvaia ha raccontato la sua verità sulla storia con Francesco Sarcina e il tradimento con Riccardo Scamarcio a Live!, ma il web non ha creduto alle sue parole La partecipazione di Clizia Incorvaia a Live! Non è la d’Urso ha scatenato una serie di reazioni contrastanti sul web, dove alcune utenti della rete si sono scagliate ferocemente contro la ex moglie di Francesco Sarcina. dopo mesi di silenzio, la modella ...

Le Forti Accuse di Clizia Incorvaia a Francesco Sarcina! : Il triangolo scottante esploso questa estate tra Clizia Incorvaia, l’allora suo marito Francesco Sarcina e il testimone di nozze Riccardo Scamarcio è approdato a Live-Non è la D’Urso. Clizia Incorvaia ha scelto il salotto di Barbara per raccontare la sua verità, ed ha rilasciato rivelazioni scottanti su Sarcina e Scamarcio. Clizia Incorvaia ha deciso di raccontare per la prima volta la sua verità sullo scandalo estivo che l’ha ...

Clizia Incorvaia a Live : ‘Con Riccardo Scamarcio solo un bacio - ma ero già separata’ : È un racconto a dir poco choc quello che Clizia Incorvaia fa nella puntata di domenica 13 ottobre a Live non è la d’Urso. L’influencer dà la propria versione dei fatti circa la rottura con l‘ex marito Francesco Sarcina e torna sul presunto tradimento ai danni del rocker con il migliore amico di lui, Riccardo Scamarcio. Clizia Incorvaia e la sua verità su Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio I dettagli forniti dalla Incorvaia ...

Clizia Incorvaia a Live - Non è la d'Urso - l'affondo all'ex marito Francesco Sarcina : L'influencer friulana intervistata per la prima volta dopo lo scandalo che l'ha coinvolta con Sarcina e Riccardo Scamarcio

La verità choc di Clizia Incorvaia : "Mio marito sentiva altre donne" - : Roberta Damiata A "Live Non è la d'Urso" parla per la prima volta Clizia Incorvaia e racconta la verità sul tradimento con Riccardo Scamarcio Per la prima volta dopo l’enorme scandalo di questa estate, a “Live Non è la d’Urso” arriva Clizia Incorvaia, moglie del cantante Francesco Sarcina, che l’ha accusata di averlo tradito con l’attore Riccardo Scamarcio, uno dei migliori amici, e anche suo testimone di nozze. La storia ha tenuto ...

Clizia Incorvaia - l’ex moglie di Francesco Sarcina a “Live Non è la D’Urso” : “Chiedeva materiale pornografico alle fan” : “Francesco Sarcina chiedeva materiale pornografico alle fan“. È l’accusa lanciata dalla sua ex moglie Clizia Incorvaia che domenica sera è stata ospite dell’ultima a “Live – Non è la D’Urso” per parlare del suo rapporto con Sarcina e del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. “Sono qui perché ho subito un processo ingiusto – ha esordito la Incorvaia -. Ho vissuto con il mio ex marito ...

Clizia Incorvaia su Riccardo Scamarcio a Non è la D'Urso : «Con lui solo un bacio - quando non stavo più con Francesco Sarcina» : Non è la D'Urso, Clizia Incorvaia choc: «Francesco Sarcina si faceva mandare foto porno dalle fan». La moglie del frontman delle Vibrazioni ha raccontato dei particolari...

Clizia Incorvaia dalla d’Urso : rivelazioni scottanti su Sarcina e Scamarcio : Clizia Incorvaia a Live-Non è la d’Urso: nuove dichiarazioni su Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio Prima intervista televisiva per Clizia Incorvaia, dopo lo scandalo estivo che l’ha travolta con l’ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. La web influncer è stata intervistata da Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso e ha fatto delle rivelazioni […] L'articolo Clizia Incorvaia dalla d’Urso: ...

Clizia Incorvaia : "Francesco Sarcina? Ho trovato chat su Facebook in cui chiedeva materiale porn0grafico e incontri a ragazze" (video) : prosegui la letturaClizia Incorvaia: "Francesco Sarcina? Ho trovato chat su Facebook in cui chiedeva materiale porn0grafico e incontri a ragazze" (video) pubblicato su Gossipblog.it 13 ottobre 2019 23:31.

Clizia Incorvaia choc su Francesco Sarcina : “Mi fece violenza” : Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina: “Mi fece violenza psicologica” E’ stato uno dei gossip più chiacchierati dell’estate: Clizia Incorvaia ha tradito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio? A Live Non è la d’Urso Clizia Incorvaia ha rotto il silenzio sull’annosa vicenda facendo delle confessioni choc sul suo matrimonio con Francesco Sarcina. Ci siamo separati a settembre, poi a febbraio siamo tornati ...

Live – Non è la D’Urso : nella quinta puntata arrivano Alba Parietti - Asia Argento e Clizia Incorvaia : Marina Giulia Cavalli Prima di traslocare – dal 28 ottobre – al lunedì, nuovo appuntamento per Live – Non è la D’Urso in una serata domenicale resa meno complicata dall’assenza del calcio. nella quinta puntata del talk serale, Barbara D’Urso accoglierà in studio alcuni vip che sostengono di avere contatti con l’aldilà. Tra questi Ivana Spagna e Franco Gatti, che già in passato, a Domenica Live, avevano ...

Clizia Incorvaia sfoggia un nuovo look : L’influencer Clizia Incorvaia dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, ha deciso di cambiare look, quindi addio caschetto platinato e bentornati anni Novanta, quando una giovanissima Clizia sfoggiava i capelli castani. Posta sui social la sua nuova immagine: capelli lunghi, stirati e castani. Pubblica una foto in topless con le ciocche lungo il seno a creare un effetto vedo non vedo e scrive: “Nuova pelle”. I follower apprezzano ...

Clizia Incorvaia sfoggia un nuovo look : L’influencer Clizia Incorvaia dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, ha deciso di cambiare look, quindi addio caschetto platinato e bentornati anni Novanta, quando una giovanissima Clizia sfoggiava i capelli castani. Posta sui social la sua nuova immagine: capelli lunghi, stirati e castani. Pubblica una foto in topless con le ciocche lungo il seno a creare un effetto vedo non vedo e scrive: “Nuova pelle”. I follower apprezzano ...

Clizia Incorvaia sfoggia un nuovo look : L’influencer Clizia Incorvaia dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, ha deciso di cambiare look, quindi addio caschetto platinato e bentornati anni Novanta, quando una giovanissima Clizia sfoggiava i capelli castani. Posta sui social la sua nuova immagine: capelli lunghi, stirati e castani. Pubblica una foto in topless con le ciocche lungo il seno a creare un effetto vedo non vedo e scrive: “Nuova pelle”. I follower apprezzano ...