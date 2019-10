Autonomia | Boccia | “Abbiamo ereditato tanta propaganda Intenzione di bruciare le tappe”

Autonomia : Stefani - ‘a parole Boccia seguano fatti’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “L’Autonomia va fatta e va fatta nel solco del percorso tracciato nel precedente governo dalla Lega e boicottata da Conte e i 5 Stelle. Registro le parole oggi del ministro Boccia, che cambia qualche dizione letterale, per dire tutto quello che ho sempre detto: è una riforma costituzionale, una riforma che rispetta tutti i cittadini d’Italia, che migliora l’asset del Paese ...

Ribaltone Boccia : incontra Zaia e fissa le regole della trattativa sull'Autonomia : Di buon mattino Francesco Boccia ha preso un aereo ed è volato a Venezia portando con sé un fascicolo delicato. Riguarda una partita ereditata dal governo precedente e su cui l’esecutivo giallorosso è chiamato a dare una direzione: le Autonomie. Chiarito che si vogliono fare, il punto è come e quel come è tutto perché le Autonomie, per loro natura, riguardano le competenze e i soldi che le Regioni ...

Autonomia - Boccia : “Sia lotta a disuguaglianze - definire subito i livelli essenziali”. Sì da Zaia e Bonaccini : Il ministro Francesco Boccia, in visita a Venezia, non sbatte la porta in faccia ai veneti che chiedono le deleghe per gestire autonomamente 23 materie attualmente appannaggio dello Stato. Ma il titolare degli Affari Regionali mette alcuni punti fermi, che sicuramente non rallegrano il governatore del Veneto Luca Zaia, a due anni dal referendum popolare che sembrava aver spalancato la richiesta di maggiore Autonomia allo Stato. Anche se il ...

Autonomia : Fracasso (Pd veneto) - 'soddisfatti incontro con Boccia' : Venezia, 23 set. (AdnKronos) - “Siamo in piena sintonia con il ministro Boccia, dobbiamo lavorare per arrivare all’Autonomia, tenendo il punto sui contenuti anziché sulla propaganda. Abbiamo apprezzato il fatto che abbia voluto incontrare i rappresentanti del territorio: non è una questione formale,

Boccia : sì Autonomia - no diseguaglianze : 14.47 Io non voglio perder tempo, sono venuto qui perchè penso che l'autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo. Vogliamo farla, e farla bene, ma in maniera coerente e deve diventare lotta alla diseguaglianze, tra Nord e Sud, tra Nord e Nord, tra Sud e Sud. Proporremo un modello che capovolge il meccanismo che finora è stato seguito". Lo ha detto il ministro Francesco Boccia, uscendo dall'incontro ...

Autonomia : gruppo Zaia - 'Boccia la smetta di far rimbalzare la palla - lunedì si può chiudere' : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - “L’Autonomia si costruisce con il contributo di tutti, a partire però dalla maggioranza del Popolo, quello Veneto, che due anni fa si è espresso. Se il Ministro pensa che noi Veneti siamo terra di contadini e che non sappiamo leggere carte e Costituzione, lo dica chiar

Autonomia : Finco (Lega) - 'ministro Boccia incontri anche i gruppi di maggioranza' : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - “Abbiamo saputo dai giornali che il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia lunedì incontrerà, oltre al presidente Luca Zaia, anche i consiglieri regionali di Pd e M5s. Ci sembrerebbe corretto essere coinvolti in un colloquio su un tema che ci

