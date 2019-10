Ancona | ubriaco su Harley non si ferma e travolge scooter Scarabeo | Elia muore a 17 anni

Fonte : fanpage

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il 42enne alla guida della moto è rimasto illeso, ferita la donna di 36che viaggiava con lui. Niente da fare invece per il 17enne, travolto all'incrocio per una mancata precedenza e sbalzato sull'asfalto. Inutile per lui la corsa in ospedale dove è morto poco dopo per i gravi traumi riportati nell'impatto.